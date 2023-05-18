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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸建「26層豪華高樓」給豬住！內部驚呆外媒：堪比iPhone產線

▲▼2.5萬頭豬，住進了26層摩天大樓。（圖／翻攝自新週刊）

▲養豬大樓正式投產。（圖／翻攝自新週刊）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北一棟26層大廈裡，竟住著400頭種公豬和24000頭種母豬！牠們享用著地暖、落地窗和健身房，過上了「中產」生活。去年9月底，世界上單體面積最大的養豬大樓正式投產，3700頭豬入住這個堪稱「世界之最」的高級養豬公寓。令外媒都讚歎，堪比iPhone生產線。

據《中新網》報導，住在夏有涼風、冬有暖氣的高樓，還能洗熱水澡的豬，你聽說過嗎？在湖北省鄂州市碧石渡鎮，兩棟26層高的大樓格外引人注目。這裡居住的不是人，而是生豬。牠們擁有電梯、落地窗、特製冷氣，能喝熱水和洗熱水澡。

▲▼2.5萬頭豬，住進了26層摩天大樓。（圖／翻攝自新週刊）

▲豬在搭電梯。（圖／翻攝自新週刊）

這兩棟世界上最大的單體養豬場，佔地面積約50畝，建築面積達到80萬平方公尺，樓房結構採用了鋼筋混泥土建造。

為了運送大量豬，每棟樓還都配備了11部電梯，其中6部用於生豬進出，每台可承重10噸，單台電梯內的淨面積達到19平方公尺，這種電梯一次就可以轉運60到70頭、120到125公斤育肥豬。

▲▼2.5萬頭豬，住進了26層摩天大樓。（圖／翻攝自新週刊）

▲入住房間的豬。（圖／翻攝自新週刊）

該企業相關負責人表示，該項目包含兩棟26層高的生產大樓、糞污環保及資源化綜合利用車間、飼料車間和營養餐實驗車間等配套設施。

負責人表示，在離養豬大樓2公里內已在建設綠色畜牧業產業園，包括冷鏈運輸、冷庫、加工車間、供電供水系統、污水處理等多個附加產業，最大程度上將上下游產業進行聯系，使畜牧業朝向一體化、高附加值方向發展。養殖、屠宰、生加工、運輸等多個過程可以一步到位完成，減少了工人們的工作量。這座大樓每年的出欄量可以達到120萬頭豬，豬肉產量10.8萬噸。

▲▼2.5萬頭豬，住進了26層摩天大樓。（圖／翻攝自新週刊）

外媒《紐約時報》指出，陸豬肉消費占全球總量一半，雖然名義上叫養豬場，但操作精準度不輸iPhone生產線，甚至連豬的糞便都會被秤重收集，重新再利用，約有四分之一的飼料變成糞便，再用以生產沼氣用於發電。

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