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大陸 大陸焦點 特派現場

每5人就有1人沒工作！　陸4月青年失業率「創紀錄最高」衝破20%

▲▼大陸下半年制定「穩定就業」經濟政策。（圖／CFP）

▲大陸近20%青年失業。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸今年有創紀錄的1158萬名大學畢業生，可與之對應的卻是創紀錄的青年失業率！大陸國家統計局公布，4月城鎮調查失業率為5.2%，其中16至24歲的青年失業率已突破兩成，來到20.4%，創自2018年1月官網有歷史紀錄以來最高，顯示當前大陸青年失業問題嚴峻。

對此，大陸國家統計局發言人付凌暉16日在記者會上表示，今年大學畢業生人數再創新高，青年失業率仍然居高不下，穩定和擴大年輕人的就業仍然需持續加力。

付凌暉表示，大陸政府相關部門正積極針對青年失業問題，推出就業扶助政策，相信隨著政策效果逐步顯現，青年人就業形勢也會逐步改善。

據人社部統計，大陸今年大學畢業生人數將達1158萬人，創下歷史新高，但青年失業率數字卻不斷攀升，政府部門因此推出相當多政策，期望改善就業情況，避免青年「畢業即失業」。

大陸人力資源和社會保障部、教育部等十部門15日發布《關於進一步推進實施百萬就業見習崗位募集計劃的通知》，決定實施百萬就業見習崗位募集計劃，幫助高校畢業生等青年提升就業能力。

通知指出，聚焦離校兩年內未就業高校畢業生和16至24歲青年，全年將募集不少於100萬個就業見習崗位，確保有見習意願的高校畢業生等青年都能獲得見習機會。

通知提出，提升崗位募集質量，面向不同類型單位，開發一批科研類、技術技能類、管理類、社會服務類等見習崗位，滿足高校畢業生等青年多元見習需求。

大陸人社部今年也啟動實施2023年「三支一扶」計劃，共選派3.4萬名高校畢業生到基層服務，計劃實施繼續向民族地區、邊疆地區和鄉村振興重點幫扶地區傾斜。

另外，廣東發布解決失業問題方案，名為「廣東青年下鄉返鄉興鄉助力百縣千鎮萬村高質量發展工程3年行動」。該文件號召，到2025年底，廣東省將累計組織30萬青年回鄉工作。

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