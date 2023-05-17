中亞5國元首攜手訪陸　大陸2023首個主場元首外交18日登場

▲中國－中亞峰會5月18日及19日在古城西安舉行。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸2023年首個重大主場外交活動「中國－中亞」峰會明（18）日在西安登場，為期兩日，這是大陸與中亞五國建交31年來，六國元首間首次舉辦的面對面峰會。這場峰會由大陸國家主席習近平親自主持，哈薩克總統托卡耶夫、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、塔吉克總統拉赫蒙、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫將陸續於今（17）日抵達西安與會。

《澎湃新聞》報導，外交部歐亞司副司長于駿介紹，本次峰會的主要內容有，習近平主席將在峰會上進行主旨講話，二是多達近20場雙邊及多邊活動，三是各國領導人將就機制建設、各類合作及共同關心的重大國際和地區問題等達成共識並簽署政治文件。

就地緣戰略位置來看，中亞五國是大陸在國際貿易和外交合作往西到歐洲市場的門戶，也是「一帶一路」的必經之路，對此，華東師範大學中亞研究中心主任陸鋼表示，長期以來，雙方在相互貿易中存在明顯的不對稱性，中亞國家在中國外貿出口中所佔的份額僅為1.1%，「中亞就在我們的周邊，而且和我們的經濟也有很大的互補性，將中亞作為一個整體實施機制性規劃，有助於推動區域經濟合作一體化。」

于駿也透露，此次峰會上，各國領導人將就機制建設、各類合作以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，就深化中國-中亞戰略互信和重點領域合作達成系列重要共識，「六國元首還將共同簽署或見證簽署多項重要的政治文件，涉及經貿、投資、互聯互通等多個領域。」