端午連假！他秒喊1絕招「爽放周休3日」不怕補班　全場看傻了

▲今年特別多補班日，讓上班族感到崩潰。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

6月端午節能一次爽放4天！不過一名網友翻完日曆，哀號端午連假前一個周六（6月17日）要先補班，於是他猛然冒出一個念頭，乾脆未來每個月都挪一個周六，到下個周五放，「每個月保底一個禮拜可以放三天」，也就是「類周休3日」的概念，引發網友看傻眼。

一名網友在PTT表示，端午節前一周，也就是6月17日又要補班，而近日「周休3日」吵得很兇，因此讓原PO冒出一想法，「要不要乾脆未來每個月都挪一個周六，到下個周五放啊？」

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原PO認為，如此一來，每個月保底一個禮拜可以放3天，還可以刺激旅遊、消費，且遇到國定假日要補班時，上班族就不會像現在這麼反彈了，「反正每月有一周累得像狗一樣，已經習慣了！」

底下網友熱議，「要補班！一律建議礦職」、「都在放無薪假了，還補個屁班」、「乾脆學日本阿，每月都立一個3連休，尤其是7、8月都沒假」、「今年就是一堆補班阿，不然我幹嘛離職」、「勞工假太多了」。

針對周休3日的提案，政府必須在6月26日前給予回應。對此，行政院發言人林子倫於今（18）日表示，國發會相關平台、民眾的連署等，是非常好的公民參與機制，現在關於周休三日因為牽涉非常多的利害關係人，目前正在積極研議討論中，有相關方向的話會再適度說明。

另外，網友們直言，不如先修法「連假不補班」才是真的有感且比較實際；或是先落實周休二日、準時上下班才是最重要的，「先讓勞工8小時能準時下班，加班能確實領到加班費，再來說話啦」、「能做到準時下班，加班依法付加班費再說」、「每天讓人下午4點就下班回家比較實際」、「真周休二日都沒有了」。

▼今年還有兩次補班日，藍色框為補班日，紅色框為放假日期。（圖／翻攝自行政院網站）

