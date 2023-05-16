周休三日「哪家公司能生存」　他喊：取消國定假日、春節！

▲國內「周休三日」通過附議門檻！486先生認為不切實際 。（示意圖／路透社）

記者邱晟軒／綜合報導

有民眾在公共政策網路參與平台發起「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」連署，5736人附議達到連署門檻，政府相關機關將於6月26日回應。對此，網紅486先生今（16）日再度發文，認為周休三日「不切實際，是假議題」，他更喊話，未來若實施周休三日，首先要取消國定假日與春節。

針對周休三日話題，486先生今天在臉書發文表示，周休三日是「不切實際，假議題。」他以2023年為例，台灣今年工作天數234天，如果做5年有15天年假，如果週休3日的話則又再減少52天工作天。等於一年365天變成只剩下167工作天， 如果再請個生理假，病假，事假，一整年算15天好了，等於整年只有152天。他反問「你認為有哪家企業能在這種情況下生存？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

486先生表示，我說過台灣中小企業賦稅負擔非常沉重，中小企業負擔與大企業一樣，所以面對大企業的競爭極其辛苦。勞工每月薪資以3萬元算，雇主還需負擔勞健保與勞退的費用，等於每月要之出34600，加上二代健保補充費等其他五花八門的費用，這也是大多數企業無法每年固定調薪的一部分原因。

486先生認為，每個人都希望休假多錢多福利多，週休三日也不見得不可行，如果是高產值靠腦力的行業，低底薪高獎金的工作，周休三日可行性就比較大。

他進一步說，你對工作的產值非常高，靠腦力來獲得薪水，我想不會有老闆在乎你上班在睡覺還是多放一天假；反之，如果靠勞力 所得，貢獻度少放假要多薪水要高，「你覺得可能嗎？」以計程車司機為例，去街上問問有幾個司機有本事一週只開四天，然後休三天？

▲網紅486先生反問：周休三日真能讓企業生存嗎？（示意圖／MIDJOURNEY）

486先生強調，台灣目前經濟主要靠台積電等大型企業支撐，中小企在現在全球通膨下的經濟遲緩中非常辛苦，談周休三日是不切實際，真的若有人覺得一定要週休三日，對薪水不在乎，那最快達成的方式就是去參加外送餐的工作，自己當自己的老闆，自己決定一週跑4天放3天假，每天要跑8小時甚至每天工作6小時完全都自己可以控制。

「如果真的自己當小老闆跑外送，有多少人真的周休三日？」486先生最後表示，如果未來真有條件機會周休三日，首先要取消國定假日與春節，這樣比較接近真實條件。