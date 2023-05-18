　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

施工影片曝光！她揭竹縣天坑廠商偷復工　喊話楊文科「出來講清楚」

記者杜冠霖／台北報導

新竹縣「竹北天坑」旁建案「豐采520」從4月27日發生天坑即遭新竹縣政府勒令停工，天坑問題遲遲無法解決，附近社區大樓住戶人心惶惶，沒想到就在近日晚間，「豐采520」被發現偷偷施工。對此，時代力量立委王婉諭18日公布復工相關影片，更指出，時力接獲現場工人檢舉，工地預計今日灌漿，根本沒有停工，新竹縣政府難道要護航成「假停工」嗎？

▼立委王婉諭 「竹北天坑建商不甩縣府偷施工，楊文科縣長出來說清楚」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立委王婉諭 「竹北天坑建商不甩縣府偷施工，楊文科縣長出來說清楚」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

王婉諭表示，建案「豐采520」在4月27日造成道路出現天坑，吞入一輛特斯拉後，5月2日縣政府依違反建築法開罰建商、營造商及監造建築師，各處3萬元罰鍰；涉公安問題，交由新竹地檢署偵辦。5月10日工務處也召開專案小組會議，決議豐邑建設須於10日內提出修復計畫書，包含周邊道路地質鑽探報告及安全觀測報告。

王婉諭質疑，時限還沒到，豐邑交不出修復計畫書就急著湮滅證據。5月12日，豐邑違反市區道路條例，神不知鬼不覺地偷偷回填坑洞，縣政府幫腔說是假修復。5月16日，時代力量也接獲現場的營造工人檢舉，工地預計於今（18）日開始灌漿，根本就沒有停工。

王婉諭也公布相關影片，從影片可以看到，5月17日上午開始工地內有吊車運作，晚上亦有民眾拍到工地內疑似在進行抽水工程，直至5月18日凌晨2：10都沒有停止。5月18日上午更有周邊居民拍到有水泥押送車進入工地。

王婉諭質疑，新竹縣政府應說明，豐采520自5月17日開始的施工行為，有沒有申請復工？通過復工的理由是什麼？修復計畫書在哪裡？再來，豐邑急著大半夜就開始抽地下室的水，還抽了超過四個小時，是為了遮掩什麼問題？

王婉諭表示，楊文科除了震怒外，更應該向社會大眾說清楚，縣政府跟豐邑機構到底在搞什麼鬼。豐采520這樣一樁黑幕重重的建案，可以砸了坑停工再復工，偷回填說成假修復，現在偷施工，新竹縣政府難道要護航成「假停工」嗎？

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
小一女童書包「驚見4個月大弟弟」　終與媽媽相會
幕後／朱郭二會爆「雙方翻臉」怎整合？　朱立倫軟硬兩手策略曝
「我不喜歡IU」對話截圖瘋傳！　莫莉委屈還原真相
ET民調／「詐騙之島」近9成民眾收過詐騙訊息！自認理虧竟達4
女大生「實習慘死」　表哥心碎、同學們都來了
周休3日有機會？　政院：積極研議中
媒體人爆「郭朱會」起爭執　郭台銘嘆錯信朱立倫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美法案指聯大2758決議不涉台　吳釗燮：對參與WHA有幫助

蔣萬安派官員赴上海談雙城論壇　協調「2項內容」曝光

薛瑞元將率團爭取加入WHA　吳釗燮怒控中國干預

她爆「藍營黑箱提名」系列　曝朱立倫跟郭台銘說：我能乾綱獨斷

幕後／朱郭二會爆「雙方翻臉」怎整合？　朱立倫軟硬兩手策略曝

看國民黨徵召郭粉氣炸　TPOC：侯友宜負聲量創年度新高

點侯友宜優勢！　趙少康：掌握「這3大原則」就能贏

快訊／連續7年WHA未受邀　吳釗燮：遺憾秘書處未秉持專業

「年輕人買不起房非沒錢而是沒規劃」　林右昌：要避免斷章取義

陳水扁出席東吳大學講座　被問「老部屬」侯友宜選總統這樣回

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

關穎力挺王思佳「這是她人生的功課」　揭名牌包「水很深」..信好友不知情

廟青結婚...喜宴差點變廟會　新人進場眾人大喊「進喔！」

情侶日常對話狂撒狗糧　甜蜜互比「誰更愛對方」

柯文哲「向天下徵副手」　民眾黨：郭台銘是不錯人才

女童過馬路無助等52秒　45車無視...持續往前衝

美法案指聯大2758決議不涉台　吳釗燮：對參與WHA有幫助

蔣萬安派官員赴上海談雙城論壇　協調「2項內容」曝光

薛瑞元將率團爭取加入WHA　吳釗燮怒控中國干預

她爆「藍營黑箱提名」系列　曝朱立倫跟郭台銘說：我能乾綱獨斷

幕後／朱郭二會爆「雙方翻臉」怎整合？　朱立倫軟硬兩手策略曝

看國民黨徵召郭粉氣炸　TPOC：侯友宜負聲量創年度新高

點侯友宜優勢！　趙少康：掌握「這3大原則」就能贏

快訊／連續7年WHA未受邀　吳釗燮：遺憾秘書處未秉持專業

「年輕人買不起房非沒錢而是沒規劃」　林右昌：要避免斷章取義

陳水扁出席東吳大學講座　被問「老部屬」侯友宜選總統這樣回

「豐采520」未通報卻灌漿　建商喊冤「搶災」遭竹縣府打臉

台灣最強美魔女是誰？網一看她近照驚呼：哪裡買的不老仙丹

玉山盃／「火球男」蕭齊霸氣喊目標　期待在台灣打U18世界盃

廖家儀「3種語言」流利切換！　網驚喜：沒想到這麼會說

富邦金不排除再併壽險！　總座韓蔚廷：一直有在看

美法案指聯大2758決議不涉台　吳釗燮：對參與WHA有幫助

嬰兒太大卡產道！出生成「關公」　臉部發黑嚇壞媽

2023 GPS Run for LOVE極點環台路跑　用「LOVE」傳達台日厚誼

蔣萬安派官員赴上海談雙城論壇　協調「2項內容」曝光

香港4天機加酒7888元起！爽住海景房、玩迪士尼　還有跨年專案

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

政治熱門新聞

快訊／馮世寬爆氣嗆「不要問這種問題」　現場媒體傻眼

李遠哲1事成藍營強牌　他曝卡在侯友宜

侯友宜副手大黑馬是他　2條件曝光

侯友宜擬9月請假捐薪　團隊驚見吳宗憲

館長自辦總統大選「柯文哲得票84%」

她爆「郭朱會」起爭執　郭台銘嘆錯信朱立倫

柯文哲與郭台銘聯絡：等你冷靜1、2天

即／國民黨徵召侯友宜　盧秀燕不出席今中常會

挺郭派不滿侯友宜被徵召　楊秋興嗆：國民黨將輸300萬票

徵召前關鍵48小時　朱侯郭三方會談

2024「三腳督」成形！　Yahoo最新民調風向變

確定徵召侯友宜！郭辦稱未受邀　國民黨：另擇適當場合再邀

林右昌「年輕人不是真的買不起房」炸鍋！　本人最新回應

侯友宜如何贏過賴清德？　郭正亮揭「關鍵2點」

更多熱門

相關新聞

竹縣4建案全勒令　豐采520否認偷復工

竹縣4建案全勒令　豐采520否認偷復工

新竹縣「竹北天坑」旁建案「豐采520」今日凌晨遭居民發現偷偷施工，縣府獲報後直批「惡劣行徑」，縣府勒令其位在竹縣所有工地，今天起全面無限期停工，並加重連續處罰。

「竹北天坑」凌晨偷復工　縣府重罰

「竹北天坑」凌晨偷復工　縣府重罰

興富發遭罰千萬「不痛不癢」、如何遏止？　勞動部：與內政部討論

興富發遭罰千萬「不痛不癢」、如何遏止？　勞動部：與內政部討論

基地面積僅25坪！　北台最小「鳥籠建案」650萬買得到

基地面積僅25坪！　北台最小「鳥籠建案」650萬買得到

時代力量點侯友宜3爭議　喊話「侯侯GPT別再用口號迴避問題」

時代力量點侯友宜3爭議　喊話「侯侯GPT別再用口號迴避問題」

關鍵字：

王婉諭楊文科新竹縣府豐采工安工地時代力量天坑

讀者迴響

熱門新聞

小一女童上學…把「4個月大弟弟」裝進書包

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

天氣太熱睡不著！他花200元DIY冷氣吹到爽

快訊／《半澤直樹》男星倒臥家中「媽媽身亡」！1死1昏迷

大雨今晚到！　「全台連下2天」最劇時間曝

八大妹遭潑熱湯「恐毀容」！最新自拍照曝

黎明學院越籍女學生實習意外　頭部重創亡

男友推特PO激戰照　她傻眼「那是我」怒告偷拍

女大生實習生慘爆頭沒命　烘焙公司今照常營業

獨／炎上咖啡店！他神還原棉花糖餅乾放門口：請你吃

快訊／《半澤》男星父親身亡！雙親離世　演藝工作緊急喊卡

未婚夫是女人　她2年來以為跟男做愛

她嚴重濕疹！3習慣全戒「改善70%」

「正妹情侶慘死峇里島」破案了！　警說法讓人傻眼

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」目擊片瘋傳

更多

最夯影音

更多
留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影
茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面