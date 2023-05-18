施工影片曝光！她揭竹縣天坑廠商偷復工　喊話楊文科「出來講清楚」

記者杜冠霖／台北報導

新竹縣「竹北天坑」旁建案「豐采520」從4月27日發生天坑即遭新竹縣政府勒令停工，天坑問題遲遲無法解決，附近社區大樓住戶人心惶惶，沒想到就在近日晚間，「豐采520」被發現偷偷施工。對此，時代力量立委王婉諭18日公布復工相關影片，更指出，時力接獲現場工人檢舉，工地預計今日灌漿，根本沒有停工，新竹縣政府難道要護航成「假停工」嗎？

▼立委王婉諭 「竹北天坑建商不甩縣府偷施工，楊文科縣長出來說清楚」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



王婉諭表示，建案「豐采520」在4月27日造成道路出現天坑，吞入一輛特斯拉後，5月2日縣政府依違反建築法開罰建商、營造商及監造建築師，各處3萬元罰鍰；涉公安問題，交由新竹地檢署偵辦。5月10日工務處也召開專案小組會議，決議豐邑建設須於10日內提出修復計畫書，包含周邊道路地質鑽探報告及安全觀測報告。

王婉諭質疑，時限還沒到，豐邑交不出修復計畫書就急著湮滅證據。5月12日，豐邑違反市區道路條例，神不知鬼不覺地偷偷回填坑洞，縣政府幫腔說是假修復。5月16日，時代力量也接獲現場的營造工人檢舉，工地預計於今（18）日開始灌漿，根本就沒有停工。

王婉諭也公布相關影片，從影片可以看到，5月17日上午開始工地內有吊車運作，晚上亦有民眾拍到工地內疑似在進行抽水工程，直至5月18日凌晨2：10都沒有停止。5月18日上午更有周邊居民拍到有水泥押送車進入工地。

王婉諭質疑，新竹縣政府應說明，豐采520自5月17日開始的施工行為，有沒有申請復工？通過復工的理由是什麼？修復計畫書在哪裡？再來，豐邑急著大半夜就開始抽地下室的水，還抽了超過四個小時，是為了遮掩什麼問題？

王婉諭表示，楊文科除了震怒外，更應該向社會大眾說清楚，縣政府跟豐邑機構到底在搞什麼鬼。豐采520這樣一樁黑幕重重的建案，可以砸了坑停工再復工，偷回填說成假修復，現在偷施工，新竹縣政府難道要護航成「假停工」嗎？