竹縣4建案全勒令！「竹北天坑」豐采520否認偷復工：結構補強



▲「竹北天坑」旁建案「豐采520」否認偷復工。（圖／讀者提供）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣「竹北天坑」旁建案「豐采520」今日凌晨遭居民發現偷偷施工，縣府獲報後直批「惡劣行徑」，縣府勒令其位在竹縣所有工地，今天起全面無限期停工，並加重連續處罰。

新竹縣政府表示，對於建商如此惡劣行徑，勒令其位在竹縣含豐采520共4處工地，今天起全面無限期停工，並加重連續處罰，以嚴懲其渺視公權力，後續縣府將持續監督建商，為縣民生命安全把關。

雖然遭新竹縣府以「惡劣行徑」通批，但建商否認偷復工，豐邑機構表示，因 5 月已進入汛期，又逢台灣間歇性或及長時間雨勢頻增，恐造成目前結構體基礎未完成，產生土壤因大雨軟化，無法承擔載重，甚至下陷而倒塌，後果不堪設想。且經多位結構技師專家判定，連日下雨將產生潛在危險因素，再者，鄰近社區亦有發函縣府表示，希望本案能盡速完成地下室灌漿工程，確保周遭環境安全之要求，故先行進行結構補強工程，加固基地以及周邊道路結構安全，並無復工事實。

為儘快降低周遭地盤處於擾動不確定狀態，豐邑預計於19日提出《搶險計劃》，即儘速完成本案地下室基礎建設，讓興建基地地下層整體結構完整，才能完全杜絕可能的地下水竄動風險。