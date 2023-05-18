咖啡廳公審正妹客人炎上了　真實評分曝「不到4顆星」

▲咖啡廳真實評分曝光。（圖／翻攝自Google評論）

網搜小組／鄺郁庭報導

台北一間咖啡廳因不滿被給1星評論，在IG狂貼女客人個資、照片公審，舉動引發爭議，店家的Google評論一度遭洗到剩下1.5顆星。不過，因Google維護商家評論機制，短時間內若過多評論，會遭官方刪除。事隔幾日查看，目前是101則評論，應是原來的樣子，而隨著評價恢復，實際評分也曝光，是3.9顆星。

店家在限動「隔空喊話」、公審女客人，「XX，妳真的很鬧欸！妳可以評論店家，店家也有權利評論客人，尊重兩個字都做不到，妳早該識相離開，我還讓妳倒杯水、吹個冷氣再走，妳以為我開的是行天宮喔？」還稱從開店起，「Google那幾顆破星」他就沒在care。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大票網友見店家瘋狂公審的舉動，紛紛怒給1星評論，「這家店有夠恐怖，會網絡欺凌客人」、「『我不care那幾顆破星』。他：38篇限動」、「肉搜且公審客人，太超過了」。導致短短不到一天，店家的Google就湧入超過2000則評論，評分一度僅剩1.5星。

不過，Google為維護商家評論機制健全且有可信度，有幾種狀況會緊急處理、刪除評論，其中就包括「短時間內過多的評論」。目前查看店家Google頁面，評論是101則，應恢復為遭洗1星前的狀態，而真實評分為3.9顆星，最新評價則是2周前一則5星評論，大讚店家「東西好吃，還送了我們兩個迷妹兩首歌，推薦！」