咖啡店遭1星負評「公審正妹」肉搜身家　消保官說話了

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記者趙蔡州／綜合報導

台北一名陳姓正妹15日前往大同區一間韓系咖啡店消費時，因為過程不愉快而在Google給予店家1星評論，不料遭店家在Instagram公開照片、個人資料，連發30多文章公審，引發爭議。對此，台北市消保官龔千雅表示，店家行為已經違反個資法，民眾可依法請求賠償。

▲陳姓女子現身還原當天情況。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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台北市消保官龔千雅表示，現行法規針對一般餐飲業，並無強制規定收費標準，但店家必須清楚揭露消費方式給消費者知道，若店家明明有規定低消條件，但自己卻缺少品項的情況下，應該對低消條件做出合理的調整。

至於店家曝光客人個資、公審客人等行為。龔千雅指出，根據《個人資料保護法》規定，店家截取客戶照片轉傳、轉貼等行為，屬於「利用」個人資料，非公務機關對個人資料的蒐集，而該利用個資的行為是以損害他人為目的，已違反個資法，民眾可依個資法向法院請求損害賠償。

▲店家看見負評後，在IG公開陳女照片，甚至狂發30多篇文章（限時動態）公審。（圖／翻攝自臉書）

陳女15日吃完午餐後想喝一杯咖啡，於是走進了這一間韓系咖啡店，點了一杯140元的燕麥奶拿鐵，被店家告知有低消200元規定，她認為低消合理也接受該規定，於是又點了一份60元棉花糖餅乾，剛好點滿低消，不料店員卻回應「我們今天沒有這個」，讓她十分傻眼。

她因為才剛吃完午餐，且其他甜品都200元起跳，於是向店員說自己剛吃飽，沒人可以跟她分食，原本也預定在店內坐40分鐘就要走，但店員依然堅持低消，並問她「要不要改成外帶」，她因為不想花錢吃大份量餐點決定離開，告訴店員說「不好意思我不消費，以後也不會進來了」，全程沒有口出惡言。

陳女事後在Google評論發文，針對事情過程做出說明，並給予店家1星評論，不料店家看見她的負評後，竟肉搜並在IG公開她的照片與個人資料，連發30多篇限時動態公審她，甚至嘲笑她跟親友的長相。不過店家的公審文慘遭大逆風，被網友一面倒狂酸，甚至湧入店家Google狂刷1星負評。

記者事後檢視咖啡店老闆的臉書，發現老闆疑似為了避免遭網友留言，把臉書名稱改為陳女的名字，並刪除大頭照，個人IG目前也改為私人帳號，未公開照片影片。

▲網友酸店家「為什麼要公審消費者」。（圖／翻攝自Google評論）

事件爆發後，陳女接受媒體訪問時說，店家肉搜公審的行為，已經嚴重影響到她與朋友的私生活，後來踏進咖啡廳、餐廳都會有陰影，連晚上遛狗都不敢出去，也會懷疑留下自己真實的評論是不是錯的。

陳女目前已向警方報案提告，認為店家用IG張貼她本人、親友等資料及當日造訪店家的截圖，並加註貶低性及侮辱性言論，已涉公然侮辱罪、加重排謗罪，並嚴重侵害隱私權、肖像權及名譽權等，已委請律師處理相關事宜，要求店家3日內聯繫律師說明，否則將依法追究刑事民事責任。