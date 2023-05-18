給咖啡廳1星負評「被挖身家公審」！女氣炸提告　呂秋遠也出手了

記者朱祖儀／綜合報導

台北一名陳姓女子15日前往一間韓系咖啡廳消費，因為消費過程不愉快便留下1星負評，結果遭到店家肉搜公審，身邊親朋好友也受害。目前陳女已經提出刑事告訴，並委請律師處理。律師呂秋遠得知此事後，也給出建議「告他妨害名譽好了」。

▲陳女留1星負評就被店家肉搜公審。（圖／翻攝自臉書）



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陳女朋友在Dcard發文表示，他們得知陳女留下1顆星被公審後，紛紛挺身而出，沒想到也遭店家肉搜，甚至在IG限時動態公布私人照片和臉書資訊，讓他們相當不滿。事後他們要求店家刪除照片，結果對方卻回「我是絕對不會刪除任何照片和內容的」，目前他們已決定將此事交給律師處理。

陳女朋友也透露，自己有私訊律師呂秋遠，詢問「店家在限動公布我和朋友的照片，請問可以直接提告嗎？」並提供相關內容。對此呂秋遠也出手，建議「告他妨害名譽好了！」

▲▼呂秋遠也出手了。（圖／翻攝自Dcard）

回顧整起事件，陳女日前到咖啡廳吃下午茶，結果點餐時被告知「有低消」，於是加點了餅乾，但店家以商品賣完為由，請她選擇其他品項。不過因為她剛吃飽，吃不完其他甜品，最後選擇離開店家，並留下1星負評「台北很大，優質咖啡店很多，要選擇哪間大家可以自己考慮一下」。

沒想到店家看到評論後，氣得肉搜陳女和親友的臉書並PO上限動，還將陳女的照片合成公審，表示「你可以評論店家，店家也有權利評論客人，尊重兩個字都做不到，你早該識相離開，我還讓你倒杯水吹個冷氣再走，你以為我開的是行天宮喔？」囂張態度引發討論。

▲陳女決定提告。（圖／記者黃彥傑翻攝）

陳女事後指出，已經向警方報案提出刑事告訴，並且認為店家用IG張貼她本人、親友或第三人之個人資料、當日造訪店家的截圖等，並加註貶低性及侮辱性言論，涉公然侮辱罪、加重排謗罪，並嚴重侵害隱私權、肖像權及名譽權等，已委請律師後續處理相關事宜，要求店家3日內聯繫律師說明。