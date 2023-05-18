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清寒女大生追夢卻爆頭亡…悲痛父急辦護照來台　勞工局說話了

記者戴上容／新北報導

新北市新北產業園區某公司昨(17日)晚間驚傳死亡事故！一名黎明技術學院20歲越南女學生意外被烤盤砸死，震驚社會。這名女大生身世曝光，她家境清寒，是家中長女，因見到表哥來台有很好發展，3年前也來台就讀，事發後，其父母悲痛欲絕，教育部、校方目前協助加速女大生爸爸來台作業，讓父親來見女兒最後一面。

▲黎明技術學院越南女學生，在新北產業園區公司實習時，不慎遭烘焙架重擊頭部，送醫急救後亡 。（圖／記者戴上容攝）

▲黎明技術學院越南女學生，在新北產業園區一家公司實習時，不慎遭烘焙架重擊頭部，送醫急救後亡 。（圖／記者戴上容攝）

據了解，這名來自越南的20歲女大生家境清寒，是家中長女，後面有2個妹妹，3年前她見到表哥從台灣的黎明技術學院畢業，在台有穩定工作、很好的發展，讓她好生羨慕，因此也選擇來台就讀黎明學院的餐飲專班。

黎明餐飲專班提供學生一周20小時的時間到各公司實習，事發這間公司共有16名同學校學生來這實習，實習時間是下午2點到晚間6時許。

昨下午5時55分，眼見一整天的實習課程眼看就要結束，這名女大生與同學推出冷凍麵團，走到冷凍庫門斜坡處時向前跌跤、臉部著地，被擺滿麵團的不銹鋼烤盤架當場重擊後腦勺，女大生口鼻嚴重出血，送醫後不治。

不幸消息傳回越南，女大生父母相當悲痛，女大生父親為了女兒現在正申請護照來台，由於是其父親首次申請，手續相當繁複，教育部及黎明學院校方將協助加速處理，來台後也將安排交通住宿事宜，並致送急難慰問金新台幣2萬元；校方表示，發生不幸後，師長從昨天就全力心理輔導越南專班同學。

▲▼ 越南女大生實習時發生意外，慘死異鄉 。（圖／記者戴上容攝）

▲ 越南女大生實習時發生意外慘死異鄉，公司員工相當低調閉門不願多談。（圖／記者戴上容攝）

新北勞工局表示，為避免災害擴大，勞檢處已要求停止4樓生產區作業，未來在復工計畫未經勞檢處核備前，不得再使人員於現場從事作業。

此外，因事發當時女大生是在食品公司工讀，應認定為受僱勞工，該公司在工作時應提供必要的安全防護設備，否則依職安法可處3到30萬元罰鍰；如涉及刑事責任，則將函送地檢署參辦。

因此，未來如確認食品公司涉有過失，將依法追究違法責任；另勞檢處將協助女大生家屬辦理職災慰助，並要求雇主給付職災補償費用，否則將依勞基法處2-100萬元罰鍰，同時通報勞保局提供必要的協助。

▲▼ 越南女大生實習時發生意外，慘死異鄉 。（圖／記者戴上容攝）

▲越南女大生實習時發生意外，校方緊急關懷處理 。（圖／記者戴上容攝）

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