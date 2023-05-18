東森購物人氣粽子預購最高回饋100%　電視商品早鳥95折再抽日本機票

▲適逢端午節將至，東森購物推出各式各樣的粽子，口味應有盡有，電視通路主打商品「東森嚴選晶華酒店五星級鮑貝端粽禮盒」。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

搶攻端午節粽子商機，東森購物電視通路即日起至5/21（日）推出早鳥優惠價，訂購享95折優惠，再抽日本東京來回機票；5/22～6/13訂購還有機會獲得市價6,480元的西班牙塞古拉特級初榨橄欖油6入組，限量1,000組，網路下單最高還可回饋100%東森幣。東森購物致力於提供品質保證的美食，讓消費者吃得心安、買得安心。

今年東森購物的電視商品系列推出7款粽子，其中主打「東森嚴選晶華酒店五星級鮑貝端粽禮盒」，市價2,560元，東森價1,280元，由晶華酒店五星主廚監製，精選鮑魚、干貝等珍饈，每一口都能品嚐到濃郁鮮味。此外，「XO醬干貝裹蒸粽」，Q糯的口感搭配獨家XO醬炒香食材，加上鮮美干貝，再以香氣四溢的荷葉包裹，吃得到廣式鹹鮮的好滋味；「極品鮑魚裹蒸粽」炒香各式新鮮食材並用荷葉包起來，每顆粽子都有Q彈的鮑魚，美味無法擋。在電視通路購買任一組晶華酒店五星級鮑貝端粽禮盒，還有機會每週抽中價值1,078元的晶華酒店柏麗廳平日單人下午茶券，總共有50張。

▲東森購物電視商品推出「蒸荐康」花菓子冰粽戀夏酸甘甜綜合組。

▲東森購物電視商品推出「大嬸婆」評比得獎正宗客家野薑花粽。

其他精選推薦如「蒸荐康」花菓子冰粽戀夏酸甘甜綜合組，東森價1,480元，帶來清涼又美味的夏日滋味；「大嬸婆」評比得獎正宗客家野薑花粽，東森價1,680元，內含40顆野薑花粽和一隻煙燻甘蔗雞，品味客家風味，還有「大嬸婆」海陸鮑魚干貝帝王粽饗宴組、「農漁樂」栗香瑤柱冠軍東坡肉粽、「總鋪師」高興宴五星級素粽端午饗宴組和金牌食神「阿彰師」得獎鮑魚粽熱銷組等。

東森購物也推出早鳥優惠，即日起至5/21（日）止，在電視通路購買指定粽子可享預購95折優惠，並有機會抽中日本東京來回機票，共9名，市價高達15,000元。5/22（一）至6/13（二）正檔活動期間，在電視通路購買粽子和指定商品滿4件，即可獲得西班牙原裝進口塞古拉特級初榨橄欖油6入/箱，市價6,480元，限量送出1,000組。

▲「新東陽」台式肉粽及南部水煮粽各10入的組合，還附贈保冷袋乙個。

除了電視商品有驚喜，東森購物網也引進了各種口味粽子，包括知名廚師、五星級飯店以及人氣店家排隊粽子，針對喜愛台灣傳統美食的人，推薦「新東陽」台式肉粽及南部水煮粽各10入的組合，還附贈保冷袋乙個，只需1,780元；「狀元油飯」人氣肉粽，2包僅售859元，可品嚐到最道地的肉粽滋味；北部古早味鮮肉粽30顆組，每顆重量達85克，一口咬下去能感受到鮮肉香氣，僅售839元。甜品愛好者可選擇「南門市場合興」湖州豆沙粽，5入售價629元。

▲「晶華酒店」古早味一口粽禮盒。

▲台北市肉粽大賽得獎名廚「阿添師」經典鰻魚肉粽。

另外，「晶華酒店」古早味一口粽禮盒，每盒400克，內含10個美味粽子，售價只要999元。而想嚐鮮的人可以試試鰻魚粽，台北市肉粽大賽得獎名廚「阿添師」經典鰻魚肉粽10顆組，售價629元，經典北部粽與蒲燒鰻魚的美完結合，口感鮮美。不管是傳統口味或創新口味，東森購物應有盡有，活動期間內下單，可享受優惠價格之外，還有機會獲得高達100%的東森幣回饋。