超商限量販售！免沾手「招牌肉粽」來了　加碼吃黑糖花生冰心粽

▲今年7-11端午預購集結地方排隊名店、星級飯店、米其林餐廳推出超過20款粽子禮盒。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

端午節倒數1個月，超商端午預購也開跑，這次集結地方排隊名店、星級飯店、米其林餐廳推出超過20款粽禮選擇，另外還有風味粽、冰粽等一應俱全，且門市還引進新品「免沾手肉粽」與「冰心粽黑糖花生」，方便民眾吃粽吃個過癮。

7-11端午預購主打「粽夏午星級」名粽大賞，網羅寒舍集團、涵碧生活、晶華酒店、膳馨等星級飯店、米其林餐盤推薦餐廳，推出多款南北粽；首推「寒舍酒香麻油雞粽」，以在地特色麻油料理創新發想；「涵碧蘇杭精品粽」則將饕客必嚐的紹興東坡肉入粽，佐紹興淋醬，濃醇留香；另還有飄香五十年每年端午必排隊的「十八王公劉家懷售小肉粽」等，搭配「十全辣椒醬」、「北港大芳花生辣醬」、「屏大生技甜辣醬」等北中南在地經典神醬最對胃。

▲7-11門市將在5/31起於北部地區超過2300間門市限量販售「呷七碗招牌北部粽」。



端午盛夏，7-11也攜手知名烘焙及手搖飲名店推出冰涼甜粽，包括Sumeur聖娜與知名肖像卡娜赫拉的小動物聯名「冰心粽禮盒」，以芝麻、紅豆以及黑糖花生三大經典口味入餡，加上設計款專屬保冷袋，送禮自用皆合宜；「晶華酒店冰晶粽」則推出芒果百香、覆盆子莓果以及松露巧克力等創新口味，用銅板價就能輕鬆享用五星美味；另還有「清原綜合Q心晶冰粽」、「一手私藏茶香甜心粽」、「老虎堂黑糖冰心粽」等連鎖手搖飲聯名冰粽。

不僅如此，7-11門市也將在5/31起於北部地區超過2300間門市限量販售「呷七碗招牌北部粽」，貼心將粽葉事先處理拆解，盒裝販售拆封即食；另外，即日起於台北市、金門門市冷凍冰箱也將販售限量2000包「冰心粽黑糖花生」，外層黑糖Q彈外皮搭配在地花生內餡，打造夏季清涼爽口的甜蜜風味。

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