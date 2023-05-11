南部電視購物頻道稀有組合　「男男配」攜手3天創百萬業績

▲阿國（左）與國義（右）是南部電視購物頻道罕見的男男配組合。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

有線電視台購物頻道的主持人，幾乎都是一男一女的組合，但南部有對知名主持人阿國和國義，卻是罕見「男男配」，兩人一搭一唱，聯手在電視購物界闖出名號，曾在過年期間創下3天破百萬業績及單筆銷售20餘萬的紀錄，兩人攜手合作創出一片天。

阿國和國義相識多年，原本在廣播和有線電視各有一片天，國義一直希望阿國有機會也到電視圈一起發展，阿國一開始想專心經營電台主持工作，但答應先以顧問的角色為國義提供點子，等到兩人的配合度成熟後，阿國就正式告別電台，與國義在地方電視台共同開闢「美麗人生」節目，並很快成為南部購物頻道一哥，曾在過年期間創下3天破百萬業績及單筆銷售20餘萬的紀錄。

▲阿國率先登場展現歌喉炒熱氣氛。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

阿國和國義的男男組合不但是購物界少有，兩人的合作方式更是突破主持人同場搭配的框架，不論主持的時段是2小時或3小時，一定是前半場由阿國先單獨出場，展現他秀場歌手的實力，透過現場卡拉OK伴唱先吸引觀眾的收視，後半場再交給國義接手開始帶貨，兩人分工合作，創造的業績和利潤則共同分享。

阿國表示，他和國義的合作模式，很難用在其他主持拍檔身上，這是因為兩人擁有多年的交情，又有互相信任的基礎，他主要負責炒熱節目氣氛，國義則扮演叫賣的角色，如果有人私下訂貨，他還是會把單轉給國義，由國義統一出貨，在帳務上也相信國義，如果換了別人，恐怕沒多久就會因彼此猜疑而拆夥了。

目前兩人一天主持4個時段，加起來總共9小時，幾乎是全國有線台每天主持時間最長的一對搭檔，為了迎接母親節，兩人特別送消費者驚喜，14日前全商品一律優惠1000元，為勞苦功高的媽咪們過佳節送上大禮，子女們省下來的錢還可再請媽媽吃頓大餐。