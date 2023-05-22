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有剝皮辣椒雞粽、麻辣牛三寶粽！　超商「30款端午名粽」獨家開賣

▲▼全家端午粽子預購。（圖／業者提供）

▲超商獨賣30款罪惡端午粽子。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

端午節就快到了，有超商強勢以「創意口味」、「名店餐廳」2大主題作為主打，網羅一系列超罪惡粽子，其中，更有30款是獨家限定，像是原燒的「百變燒肉粽」、馬辣的「麻辣牛三寶粽」、真心台菜的「剝皮辣椒雞粽」等，加碼還有蔬食粽等吃，包括善菓蔬食的「麻油猴菇粽」、養心茶樓的「松茸野米粽」等，超豐富選擇即日起於全門市開放預購中。

▲▼全家端午粽子預購。（圖／業者提供）

▲必吃百變燒肉粽、剝皮辣椒雞粽。

為迎接端午節，全家即日起至6月13日推出「粽藝對決」預購活動，端出約30款獨賣的創意、名店粽子選擇，首推王品日式燒肉品牌「oh my!原燒」打造的「百變燒肉粽」，是以招牌豬五花燒肉片取代滷肉塊，搭配特製味噌醬調味，口感微辛甘甜，而同為燒肉店的「兩班家韓式碳烤」則將滿滿韓味融入2款肉粽，推出「韓式拌飯水梨烤肉粽」、「韓式辣炒起司雞肉粽」；加碼還有爭鮮的「鮭魚栗子粽」，以及馬辣的「麻辣牛三寶粽」，秘製香料搭配滷得軟爛的牛腱、牛筋、牛肚，每一口都香辣過癮，肯定要吃。

除外，還有知名台菜餐廳「真心台菜」也把冷菜銷售排行第1名的「剝皮辣椒雞腿捲」變身成「剝皮辣椒雞粽」，以及台酒的「紹興鮑魚干貝肉粽」、北海岸超人氣名粽十八王公劉家肉粽的「劉家櫻花蝦粽」等通通一次滿足。此外，今年也有多款蔬食粽等吃，包含善菓蔬食「麻油猴菇粽」、養心茶樓「松茸野米粽」，還有祥和蔬食料理、寬心園、滴水坊等蔬食餐廳等製成的蔬食粽，選擇超豐富，把握時間衝預購。

▲▼7-11端午粽子。（圖／7-11提供）

▲7-11今年端午粽子以名粽大賞作為主打推出多款南北粽。

另，7-11今年端午節也主打「粽夏午星級」名粽大賞，網羅寒舍集團、涵碧生活、晶華酒店、膳馨等星級飯店、米其林餐盤推薦餐廳，推出多款南北粽，首推「涵碧蘇杭精品粽」，特意把饕客必嚐的紹興東坡肉入粽，佐以紹興淋醬，口感濃醇留香，還有飄香50年、每年端午必排隊的「十八王公劉家懷售小肉粽」等，搭配「十全辣椒醬」、「北港大芳花生辣醬」、「屏大生技甜辣醬」等北中南在地經典神醬最對胃。

加碼還攜手知名烘焙、手搖飲名店推出冰涼甜粽，包括Sumeur聖娜與知名肖像卡娜赫拉的小動物聯名的「冰心粽禮盒」，是以芝麻、紅豆以及黑糖花生3大經典口味入餡，加上設計款專屬保冷袋，可愛到不行，而「晶華酒店冰晶粽」則推出芒果百香、覆盆子莓果以及松露巧克力等口味組合，還有「清原綜合Q心晶冰粽」、「一手私藏茶香甜心粽」、「老虎堂黑糖冰心粽」等聯名冰粽，即日起開放預購中。

▲▼7-11端午粽子。（圖／7-11提供）

▲5月31日起北部地區超過2300間門市也限量開賣「呷七碗招牌北部粽」。

不僅如此，5月31日起北部地區超過2300間門市也限量開賣「呷七碗招牌北部粽」，特意先把粽葉事先處理拆解，盒裝販售拆封即食；另，即日起於台北市、金門門市冷凍冰箱也將販售限量2000包「冰心粽黑糖花生」，外層黑糖Q彈外皮搭配在地花生內餡，打造夏季清涼爽口滋味。

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