高鐵端午連假增開164班車「5／24開放訂票」！補班日加開3北上列車

▲高鐵端午連假將加開列車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

端午節4天連假即將到來，台灣高鐵公司為服務返鄉及出遊旅客的需求，規劃為期6天的端午節假期疏運，自6/21（三）至6/26（一），期間加開164班次列車（南下81班、北上83班），總計6天提供1,031班次的旅運服務。各車次列車自5/24（三）凌晨零時起開放購票。

高鐵公司表示，旅客可利用「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購端午假期所需車票。

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高鐵公司指出，因應疏運期間人潮眾多，除可提早購買各加開車次之對號座車票外，各車次亦配置2至8節不等之自由座車廂；其中，6/21（三）及6/22（四）之1297車次，及6/25（日）之1698及1296車次，則實施10節對號座服務，即此4車次僅提供11-12車作為自由座車廂。

為配合6/17（六）調整為補上班日，高鐵公司當日亦增開3班次北上列車，以服務通勤旅客需求，將併同端午節疏運5/24（三）開放購票。

高鐵公司端午假期疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。