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中華醫大偕家長會校友會送包子粽　共祈5師包中全上榜

▲中華醫大校長孫逸民（右4）、董事長鄭啟瑞（右3）偕同護理等五系系主任、主管到台灣首廟天壇向玉皇大帝及文昌帝君虔誠祈學生國家考試「包中」過關，並分贈學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大校長孫逸民（右4）、董事長鄭啟瑞（右3）偕同護理等五系系主任、主管到台灣首廟天壇向玉皇大帝及文昌帝君虔誠祈學生國家考試「包中」過關，並分贈學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023年專門職業及技術人員高等考試將於7月底登場，中華醫事科技大學董事長鄭啟瑞、校長孫逸民18日帶主管向文昌帝君祭拜祈福，並與家長會和台南市校友會聯手準備各700顆包子和粽子，逐一發送給將應考的應屆畢業生，祈祝醫檢師、護理師、驗光師、語言治療師、營養師全員上榜，並再次締造全國榜首的佳績。

▲中華醫大校長孫逸民（右4）、董事長鄭啟瑞（右3）偕同護理等五系系主任、主管到台灣首廟天壇向玉皇大帝及文昌帝君虔誠祈學生國家考試「包中」過關，並分贈學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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中華醫大有好多個科系都和國家專技高等考試證照人才的培育相關，也是學生的競爭優勢，今年的應屆畢業生中，醫事檢驗生物技術系有127人報考醫檢師、護理系有341人報考護理師、視光系有148人報考驗光師、語言治療系有37人報考語治師、食品營養系有21人報考營養師，總計有674位學生將在7月登場的國家專技高考應試。

▲中華醫大校長孫逸民（右4）、董事長鄭啟瑞（右3）偕同護理等五系系主任、主管到台灣首廟天壇向玉皇大帝及文昌帝君虔誠祈學生國家考試「包中」過關，並分贈學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為學生祈福及加油打氣，董事長鄭啟瑞、校長孫逸民偕同參加國考的系科主任，一早先到台灣首廟天壇祭拜玉皇大帝和文昌帝君，向文昌帝君呈上學生的名單和包子、粽子，身兼天壇董事長的華醫董事徐國潤也出席參與，大家虔誠祈願庇佑全體參加國家專技高考的中華醫大學子都能如願上榜、「包中」順利過關。

▲中華醫大校長孫逸民（右4）、董事長鄭啟瑞（右3）偕同護理等五系系主任、主管到台灣首廟天壇向玉皇大帝及文昌帝君虔誠祈學生國家考試「包中」過關，並分贈學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

隨後孫逸民校長等一行，與參與此次「包中」祈福活動的華醫家長會和台南市校友會會長邱慈意等理監事幹部，準備了近700顆包子和粽子，一起發送醫技系、護理系、視光系、語言治療系、食品營養系的應屆畢業生。華醫畢業的傑出校友台南市議員曾培雅也特地趕來參與，為學弟妹加油打氣，大家人手一顆包子和粽子，意寓「包中」，預祝今年的國家高等考試人人皆能順利過關。

孫逸民校長表示，中華醫大以培育醫事、護理及健康相關的專業人才為辦學特色，大部份的科系都和具備專業人才認證，特別是國家高等考試專門職業及技術人員，對學生畢業後的就業有非常大的幫助，是踏入職場的競爭優勢。為了幫助每位學順利通過考試，學校除了開辦免費的國家考試證照課輔班，各系也透過舉辦模擬考試讓學生熟悉國家考試應試情形，強化答題實力。2021年營養師、2022年醫檢師及護理師的全國榜首都是中華醫大的應屆畢業生，驗光師全國第3名，期盼華醫學子在「包中」的祈福和勉勵下，今年再次締造全國榜首的佳績。

▲中華醫大校長孫逸民（右4）、董事長鄭啟瑞（右3）偕同護理等五系系主任、主管到台灣首廟天壇向玉皇大帝及文昌帝君虔誠祈學生國家考試「包中」過關，並分贈學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

華醫家長會長及台南市校友會會長邱慈意與兩會的理監事幹部們，協助發送包子和粽子的同時，也向學生喊話鼓勵「全體包中all pass！國家考試加油！學生們收到包子和粽子開心道謝，並和師長齊聲高喊「國家考試包中過關！」。

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