時力備戰2024　王婉諭：朝5至8席立委努力、不分區徵詢議題領袖

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者蘇晏男攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024大選進入倒數階段，時代力量黨主席王婉諭11日表示，2024 年是時代力量關鍵一役，必須站穩目前立法院的立委席次，維持黨團運作，並朝向五至八席的目標努力。在不分區立委部分，會朝與社會大眾生活習習相關的議題領袖為主，也開始著手接洽相關人選。

時代力量11日開始舉辦兩天一夜「時代力量2023年組織工作培力營」，與各地方黨部黨工交流，王婉諭表示，透過本次的培力營希望能與各地黨工進行深度交流，凝聚黨內共識。會中各地黨工對於時代力量都抱有熱切期待，並密切關注總統立委提名、選戰相關規劃，包含主視覺、行銷方式、地方黨部運作都是黨工們關切的項目。

對於2024選戰佈局，王婉諭提到，不分區立委佈局方面，會朝與社會大眾生活習習相關的議題領袖為主，也開始著手接洽相關人選。除此之外，我們同樣重視區域平衡的概念，邀請黨公職在各自的責任區拓展政黨票。

王婉諭強調，2024 年是時代力量關鍵一役，必須站穩目前立法院的立委席次，維持黨團運作，並朝向五至八席的目標努力，讓「唯一不用對財團金主和黑金勢力交代」的時力，留在立法院繼續為人民發聲，讓第三勢力有足夠的力量，繼續監督、制衡藍綠。

秘書長李兆立提到，近期一連串的意外悲劇事件，從台南車禍到台中捷運事故，這些「意外」都不是天災，而是從政府單位監管不力、法規漏洞到惡質廠商漠視工安等結構性的問題，所造成的人禍。能夠只站在人民的角度，不用顧慮財團利益或派系包袱，強力監督政府亡羊補牢，就是時力存在的必要。

李兆立強調，時代力量長期關注的居住正義、勞動權益、交通改革等重要議題，其實不是只有倡議，而是已經累積相當政績。此時聚集全黨黨工進行專業培訓及激盪行動方案，就是為了讓社會看到這些努力，並展現時代力量的政治專業，以嶄新的訴求方式，讓支持者很有信心地將票投給時代力量。