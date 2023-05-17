郭台銘尋合作「自己把話堵死」　柯文哲：好像跟我沒關係

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲備戰2024總統大選，鴻海創辦人郭台銘也極力爭取國民黨提名機會，各界都很關注，最後兩人會不會合作參選。對此，柯文哲表示，「問題是要合作什麼？他自己把話都堵死了，他說他沒有成功要支持侯友宜，那時候想說，好像跟我一點關係都沒有。」

▲柯文哲平時會與郭台銘傳簡訊聯絡。（資料照／柯文哲辦公室提供）

柯文哲在16日播出的廣播節目「POP大國民」中提到，和郭台銘平時會互傳簡訊，郭有什麼事情都會傳簡訊給他，5月10日郭說要見他，就在晚上10點跑來他家，面談過程中都是他在提問，「你們那個選舉到底有沒有比賽辦法，啊沒有，你不知道比賽規則，你怎麼敢去參加比賽？真奇怪。」

主持人黃國昌追問，如果郭台銘沒有獲得國民黨提名，是不是有機會與柯文哲合作？柯文哲回答，「問題是要合作什麼？他自己把話都堵死了，他說他沒有成功要支持侯友宜，那時候想說，好像跟我一點關係都沒有。」而且他也看不懂國民黨的徵召標準，「國民黨真的是胡搞瞎搞」。

黃國昌再問，2019年時郭台銘志在參選總統，即使在初選中輸給韓國瑜，仍跑去找柯文哲談話，後來卻沒有進一步消息，當時究竟發生了什麼事情？

柯文哲直言，「我也不曉得啊，就不見了」，那時候郭台銘問他要不要當副總統兼行政院長，「我說這違反憲政體制」，他表明會挺郭，而且那個時候他當台北市長當得好好的，還有一堆問題尚未解決，例如大巨蛋，如果跑掉會出問題，「這個聽起來好像也很權力分配，後來就沒有了，我到今天還是不曉得到底發生什麼事。」