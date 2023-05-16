民眾黨多次延攬黃國昌　時代力量：不可能跟和黑金靠攏的柯文哲為伍

▲前時代力量立委黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前受訪時提到，希望與時代力量前立委黃國昌合作，並考慮將黃列入民眾黨2024不分區立委名單。對此，時代力量16日表示，柯文哲都已經跟顏清標、鍾東錦站在一起了，還認為黃國昌很想站過去，「我們應該懷疑的是柯文哲的智商，奉勸柯文哲民眾黨缺人才請自己去找，不要再到處吃人豆腐。」

2024大選進入倒數階段，近期傳出民眾黨多次延攬黃國昌，希望將其納入不分區名單，柯文哲受訪時更稱，「黃國昌很想過來（民眾黨），但臉皮薄，說服習近平不要打仗，比說服黃國昌加入民眾黨選立委容易。」

時代力量發言人余佳蒨指出，柯文哲過去多次毫不避諱地和黑金政治人物站在一起，不但公開與曾涉犯殺人未遂、竊占國土的苗栗縣長鍾東錦數度同台，面對違法亂紀的顏寬恒家族，更授意家人、黨籍參選人表達支持，種種行為都顯示柯文哲為了權力不擇手段的本質。

余佳蒨強調，時代力量是檯面上唯一堅決跟黑金勢力說不的政黨，黃國昌也是台灣政壇反黑金的頭號人物，沒有任何模糊的空間，民眾黨面對黨內人才真空的窘境，應該深自檢討，好好釐清政黨的核心價值，向民眾說清楚柯文哲與黑金的關係，而不是躲在媒體背後放話、到處吃其他政黨豆腐。

