柯文哲1原因曝侯友宜出線會很痛苦　「我們從來不知他想幹嘛」

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲已完成黨內登記，準備投入2024總統大選，他日前參加廣播節目錄製，被問到國民黨如果是新北市長侯友宜出線，侯是否應該辭職參選。柯文哲回答，「他就很痛苦，人家說你現在辭是裝肖維，你為什麼不一開始就不連任」，而且侯還有一個比較大的問題，「我們從來不知道他想幹什麼」。

▲柯文哲直言侯友宜現在對於該不該辭去新北市長一職，應該感到很頭痛。（資料照／記者湯興漢攝）

在16日播出的廣播節目「POP大國民」中，主持人黃國昌提問，錄製節目時國民黨尚未決定提名誰來參加2024大選，而侯友宜曾在藍營裡面直接喊話反對台獨，也反對一國兩制，想問問柯文哲怎麼看待這件事情。

柯文哲回答，論述是要長期看一段時間，過去侯友宜秉持「好好做事情」，從來不談這些事情，所以不能從一次的談話去判讀，還要看他的行事作風和過去的事跡，「侯友宜比較大的問題是，我們從來不知道他想幹什麼」。

黃國昌又追問，如果最後國民黨是侯友宜出線，那他究竟該不該辭職參選？柯文哲直言，侯友宜現在應該很痛苦，「人家說你現在辭是裝肖維（台語，裝瘋賣傻的意思），你為什麼不一開始就不連任」。

黃國昌接著說，在這種事情上面，他一向認為要帶職參選沒關係，但請負起責任，現在藍綠雙方只要抓到誰帶職參選，就會隔空開戰，不如乾脆修法規定究竟能不能帶職參選，以免紛爭四起。柯文哲聞言也表示認同，「規則講清楚就好。」