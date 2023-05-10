吳景欽／【im.B吸金騙局】無法可管還是不想管

不動產借貸媒合平台im.B爆出製造假債權的龐氏騙局，被害人已超過5千人，金額也高達25億元以上。雖然平台負責人已遭逮捕，但面對如此多的受害人，要追回如此龐大的詐騙金額，顯屬不易，不免讓人質疑，主管機關為何不能藉由事前監管為之預防。立委質詢時，相關部會，尤其是金管會，皆稱非其主管事務，實令人感到錯愕與驚訝。面對這類金融創新科技（FinTech），到底是無法可管或無心去管？

一般而言，若要向銀行貸款，除須經繁瑣程序且有擔保品外，更必須通過信用程度的檢驗。相對來說，這類P2P的媒合借貸平台，因去中心化，故會以借款的方便性及低利率為號召，並以較高於銀行的投資報酬率，以吸引想賺利息的民眾。這看似與傳統互助會相當的運營模式，卻會因媒合平台的所有交易行為，幾乎以網路方式為之，致更具有資金調度的靈活與迅速性。

至於媒合借貸平台，若從形式來看，似乎僅屬《民法》債篇各論的居間與借貸，並非屬於事前必須獲得特許之行為。基於私法自治，公權力能介入者，誠屬有限，似也僅能在有不法情事爆發後，才能由檢察官進行偵查起訴。

如此次im.B事件，以製造假債權來吸金，雖《刑法》第339條之4第1項的加重詐欺罪，僅為1到7年有期徒刑，但因涉及違法吸金，就觸犯《銀行法》第125條第1項，可處3到10年有期徒刑；若獲利超過1億，則可處7年以上有期徒刑。甚至也有違反《組織犯罪防制條例》與《洗錢防制法》等的罪責，刑罰實屬相當重。

只是若真到此等地步，被害人數及金額早已數十億，再加以台灣的審判期間漫長，就算最終重判確定，這些龐大的不法所得恐早已洗往海外。由於我國的國際地位特殊，也有很大的可能無法藉由司法互助追回，被害人就只能在暗夜中哭泣。也因此，事前的預防才是正本清源之道。

而這類媒合借貸平台，雖無庸先取得特許，卻也不代表其不受規範。因這類平台一定得藉由網路來吸引投資客，絕非僅是封閉的互助會類型，而是在為銀行的業務。身為《銀行法》主管機關的金管會，是否可以其僅能監督已經特許，卻無法管未經特許而實際從事銀行業務，來為規避責任之理由呢？

尤其2018年，立法院通過《金融科技發展與創新實驗條例》，即是在使金融科技，能夠在所謂沙盒（sandbox）架構下，進行所謂創新實驗，並因此能有效找出不會損及科技發展的最佳法規範。而此條例雖是由民間自願申請的特許計畫，卻不代表主管機關的金管會，僅能是被動的接受企業申請，而應是更積極主動鼓勵民間投入此等金融創新科技的實驗。如im.B這類平台，早已存在於市場多年，就算未有不法情事，卻已浮現現有法規範之不足，主管機關就應主動了解，並鼓勵其提出申請實驗計畫，這不論是對業者或一般民眾，都是最好的保障。

總之，與其說主事者對媒合借貸平台無法可管，倒不如說是無心管。退一步言，就算認為無法可管，也應積極提出修法草案，若什麼都不做，等到不法事件爆發，即便刑罰再重，被害人所受的龐大損失也已無法挽回。

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●吳景欽，真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。