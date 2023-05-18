G7聯合聲明「主要框架」曝光！反對任何形式核威脅　加強牽制中俄

▲G7廣島峰會19日正式登場，各國元首陸續抵達當地。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

G7廣島峰會19日至21日正式登場，屆時各國領袖將發表聯合聲明，目前具體框架與重點也已經出爐，會明確提到「基於法律強化自由且開放的國際秩序」，藉此牽制中俄的霸權行為。此外，領袖們也會共同宣告，「反對任何形式的核威脅。」

根據《讀賣新聞》報導，G7峰會19日將於廣島開幕，而7位國際領袖會後也會共同發表聯合聲明。多名日本政府內部消息人士透露，相關聲明的主要架構包含「強烈反對在全球任何場所企圖改變領域的一切嘗試」，並重新確認堅定合作，為遭到俄國入侵的烏克蘭提供必要支援。

對於核議題，聯合聲明也會提到，為了達成零核武世界的終極目標，將會加強並維持軍備縮減以及不擴增的原則，同時明確提出「嚴正反對在國際和平與安全保障層面上任何形式的核威脅。」

中國持續強化海上霸權行為，對此，G7也會共同宣示支持「自由且開放的印太平洋」。而中國透過債務陷阱外交，取得部分國家港灣的使用權，也引起G7注意。在聯合聲明中會強調這些脆弱的中低收入國家債務的緊急性，並且共同應對。

此外，G7將強化開發中國家與已開發國家間的合作，誓言打破南北分歧（Global south）。這些國家因受俄烏戰爭影響而面臨缺糧問題，峰會中也會宣布促進「為了堅韌的全球食糧安全保障的廣島行動聲明」。

G7峰會19日正式展開，預計於21日閉幕並且發表聯合聲明。而在廣島峰會開幕前，日本首相岸田文雄與美國總統拜登18日將舉行日美峰會。