最大「自辦都更」涉詐貸！　泰舍至善元老董1千萬交保

▲泰舍至善元都更案涉詐貸，董事長楊岳修遭檢調搜索約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

號稱全台最大自辦都更案的新北市泰舍至善元，疑因預售狀況不佳，為取得現金融資，涉嫌從2017年起，找人頭當買家、灌水成交價等方式向銀行申貸，並陸續獲得2大公股行庫撥款數10億元，結果出現人頭戶拒交屋的情形，台北地檢署17日指揮調查局兵分18路搜索，依違反《銀行法》詐欺銀行罪嫌約談泰舍實業、泰坤建設董事長楊岳修後，18日遭檢察官諭令1千萬元交保。

除楊岳修外，泰舍副總經理洪振富以60萬元交保，另名副總洪緯峰與泰坤建設董事簡定榮各交保50萬元，其餘被告泰舍會計戴宜芳、泰坤建設開發人員陳琬琪、以及員工岳佳瑩、葉淑玲分別以8萬到3萬不等金額交保。

▲泰舍實業副總經理洪振富60萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

位於新北市新莊區中正路、新泰路交叉口的泰舍至善元，佔地3000坪，當初僅花2年就和151位地主達成協議都更，2017年開工動土，由泰舍實業旗下泰坤建設在2022年完工，號稱採用台北101、宏盛帝寶等級的C.F.T鋼柱，制震度超越SRC，總樓高25樓，地下室5層停車場，全案超過700戶，單價每坪5、60萬元起跳。

▲泰舍實業副總經理洪緯峰50萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，建設公司在興建預售屋時，若需要現金融資，通常會被銀行要求提供預售合約，證明預售量已經達到一定的成數標準，才會繼續放款，不過有民眾檢舉，泰舍實業疑似因為預售狀況不佳，為持續取得興建資金，涉嫌從2017年起，找人頭當買家簽假契約，或在真實的預售合約上灌水成交價，藉此取信合庫與土銀同意，陸續撥款數10億元。

雖然泰舍至善元都有如期償還利息，但因原本簽約的人頭本來就無意購賣動輒上千萬元的房子，都更案完工後，陸續出現原本的預售合約無法交屋的情況，加上新成屋銷售仍然不如預期，狀況持續下去的話，放款銀行恐面臨無法回收本息的問題。

▲泰舍至善元都更案員工岳佳瑩5萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

北檢檢察官鄭少珏17日指揮調查局新北市調處展開搜索並依涉犯《銀行法》詐欺銀行等罪，約談楊岳修、副總洪振富與洪緯峰、泰坤建設董事簡定榮等人到案，並以證人身分約談相關人頭，簡調接力徹夜偵訊到18日清晨，釐清不實合約以及銀行可能受損情形。