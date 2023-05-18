　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

最大「自辦都更」涉詐貸！　泰舍至善元老董1千萬交保

▲▼新莊泰舍至善元詐貸案董事長楊岳修交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲泰舍至善元都更案涉詐貸，董事長楊岳修遭檢調搜索約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

號稱全台最大自辦都更案的新北市泰舍至善元，疑因預售狀況不佳，為取得現金融資，涉嫌從2017年起，找人頭當買家、灌水成交價等方式向銀行申貸，並陸續獲得2大公股行庫撥款數10億元，結果出現人頭戶拒交屋的情形，台北地檢署17日指揮調查局兵分18路搜索，依違反《銀行法》詐欺銀行罪嫌約談泰舍實業、泰坤建設董事長楊岳修後，18日遭檢察官諭令1千萬元交保。

除楊岳修外，泰舍副總經理洪振富以60萬元交保，另名副總洪緯峰與泰坤建設董事簡定榮各交保50萬元，其餘被告泰舍會計戴宜芳、泰坤建設開發人員陳琬琪、以及員工岳佳瑩、葉淑玲分別以8萬到3萬不等金額交保。

▲▼新莊泰舍至善元詐貸案副總經理洪振富60萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲泰舍實業副總經理洪振富60萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

位於新北市新莊區中正路、新泰路交叉口的泰舍至善元，佔地3000坪，當初僅花2年就和151位地主達成協議都更，2017年開工動土，由泰舍實業旗下泰坤建設在2022年完工，號稱採用台北101、宏盛帝寶等級的C.F.T鋼柱，制震度超越SRC，總樓高25樓，地下室5層停車場，全案超過700戶，單價每坪5、60萬元起跳。

▲▼新莊泰舍至善元詐貸案副總經理洪緯峰50萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲泰舍實業副總經理洪緯峰50萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，建設公司在興建預售屋時，若需要現金融資，通常會被銀行要求提供預售合約，證明預售量已經達到一定的成數標準，才會繼續放款，不過有民眾檢舉，泰舍實業疑似因為預售狀況不佳，為持續取得興建資金，涉嫌從2017年起，找人頭當買家簽假契約，或在真實的預售合約上灌水成交價，藉此取信合庫與土銀同意，陸續撥款數10億元。

雖然泰舍至善元都有如期償還利息，但因原本簽約的人頭本來就無意購賣動輒上千萬元的房子，都更案完工後，陸續出現原本的預售合約無法交屋的情況，加上新成屋銷售仍然不如預期，狀況持續下去的話，放款銀行恐面臨無法回收本息的問題。

▲▼新莊泰舍至善元詐貸案岳佳瑩5萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲泰舍至善元都更案員工岳佳瑩5萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

北檢檢察官鄭少珏17日指揮調查局新北市調處展開搜索並依涉犯《銀行法》詐欺銀行等罪，約談楊岳修、副總洪振富與洪緯峰、泰坤建設董事簡定榮等人到案，並以證人身分約談相關人頭，簡調接力徹夜偵訊到18日清晨，釐清不實合約以及銀行可能受損情形。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
性愛照外流　她一看傻眼「那是我」
實習出人命　女學生頭部重創慘死
咖啡店遭1星負評「公審正妹」肉搜身家　消保官說話了
她血糖狂飆474　醫點名「早餐別碰2食物」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1「4車追撞」！黑車幾乎撞爛　傷亡不明

最大「自辦都更」涉詐貸！　泰舍至善元老董1千萬交保

TDR投資人不甘蒙冤入監　提告金管會偽造文書…律師批戕害人權　

台版柬埔寨主嫌「7萬顆泰達幣」！士林分署要拍賣了　價值破220萬　

台中鐵皮倉庫大火！9輛藝閣車陷火海　警消出動20車84人灌救

25歲女遭搭訕少年暴打！附近監視器全壞光　媽媽淚訴：擺好看的嗎

快訊／黎明學院越籍女學生實習「頭部重創亡」　來台讀書竟喪命

快訊／新北1男菜園摔下「1樓高邊坡」頭部受創　命危搶救中

獨／Ptt史上最強詐騙　10分身揪團購半年撈91萬幫女友還債

台中LaLaport開幕第二天「驚傳男子墜樓亡」　三井集團發聲了

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

廟青結婚...喜宴差點變廟會　新人進場眾人大喊「進喔！」

關穎力挺王思佳「這是她人生的功課」　揭名牌包「水很深」..信好友不知情

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

柯文哲「向天下徵副手」　民眾黨：郭台銘是不錯人才

情侶日常對話狂撒狗糧　甜蜜互比「誰更愛對方」

義肢男沒鑰匙酒後睡家門　「人腿分離」路人嚇壞報警

快訊／國1「4車追撞」！黑車幾乎撞爛　傷亡不明

最大「自辦都更」涉詐貸！　泰舍至善元老董1千萬交保

TDR投資人不甘蒙冤入監　提告金管會偽造文書…律師批戕害人權　

台版柬埔寨主嫌「7萬顆泰達幣」！士林分署要拍賣了　價值破220萬　

台中鐵皮倉庫大火！9輛藝閣車陷火海　警消出動20車84人灌救

25歲女遭搭訕少年暴打！附近監視器全壞光　媽媽淚訴：擺好看的嗎

快訊／黎明學院越籍女學生實習「頭部重創亡」　來台讀書竟喪命

快訊／新北1男菜園摔下「1樓高邊坡」頭部受創　命危搶救中

獨／Ptt史上最強詐騙　10分身揪團購半年撈91萬幫女友還債

台中LaLaport開幕第二天「驚傳男子墜樓亡」　三井集團發聲了

拜登將赴日出席G7峰會　稱遲早會和習近平會面

快訊／國1「4車追撞」！黑車幾乎撞爛　傷亡不明

AI威脅人類未來！　路透民調：61%美國人相信

南韓「爆乳直播主」來台灣直播！　鄉民本斥但大推了

梅雨季必備雨靴推薦！Rockfish曝光率超高、香奈兒長筒是顏值天花板

如何阻擋約基奇？湖人主帥還有招　魔獸：只有一人能守住他

赴陸無行動支付怎辦？2「解方」順利開通　台資銀行：業務增逾3倍

侯友宜最快9月請假捐薪水　競選團隊驚見吳宗憲

勞退自提免計所得稅　財政部算給你看

PTT「航海王」本尊狂買長榮成第7大股東　軋贏主權基金

橘貓好奇盯電動牙刷　下秒啟動嚇到炸毛XD

社會熱門新聞

黎明學院越籍女學生實習意外　頭部重創亡

男友推特PO激戰照　她傻眼「那是我」怒告偷拍

台中LaLaport無業男墜樓亡　三井集團發聲

違停Uber突開車門！22歲棒球員遭「砂石車爆頭」亡

遭肉搜正妹現身！「身家被挖光」吐無奈

即／新店物流車違停送貨「下車就被撞」！送醫不治

獨／陸客用「這招」千人偷跑來台　停留天數價碼曝

即／台中LaLaport男子4樓墜落四肢變形　送醫不治

女遭搭訕少年暴打　附近監視器壞光

台中鐵皮倉庫大火！9輛藝閣車陷火海

獨／給咖啡廳一星負評　反被肉搜開嗆還扯行天宮

即／才開幕一天！台中LaLaport有人從4樓墜落

詐騙主嫌7萬顆泰達幣　要拍賣了

獨／Ptt最強詐騙　10揪團購撈91萬

更多熱門

相關新聞

獨／Ptt最強詐騙　10揪團購撈91萬

獨／Ptt最強詐騙　10揪團購撈91萬

男子李友軒去年在Ptt各大討論版以及Dcard論壇等處，用至少10個分身帳號揪團購各種限定商品，但幾乎都沒有幫忙下單，只要網友一匯款就被他領走花用，總計不到半年有70多人被騙91萬元，李男還會佯裝被害人勸其他人撤告，其實他拿錢去買沛納海名錶，還幫已婚女友還債，台北地檢署依詐欺罪將李男起訴。

新北都更爆數十億詐貸　檢調約談知名建商

新北都更爆數十億詐貸　檢調約談知名建商

快訊／新莊婦從2樓梯間摔落1樓死亡

快訊／新莊婦從2樓梯間摔落1樓死亡

女友「買賣珠寶」挨告詐欺　北市警載她面交也有事

女友「買賣珠寶」挨告詐欺　北市警載她面交也有事

拘禁凌虐致死判無期　法務部：從重求刑

拘禁凌虐致死判無期　法務部：從重求刑

關鍵字：

泰舍至善元新莊都更泰坤楊岳修詐貸人頭預售屋合約放貸銀行法詐欺

讀者迴響

熱門新聞

黎明學院越籍女學生實習意外　頭部重創亡

男友推特PO激戰照　她傻眼「那是我」怒告偷拍

小一女童上學…把「4個月大弟弟」裝進書包

她嚴重濕疹！3習慣全戒「改善70%」

天氣太熱睡不著！他花200元DIY冷氣吹到爽

台中LaLaport無業男墜樓亡　三井集團發聲

「5星座」2023下半年感情運超旺！

未婚夫是女人　她2年來以為跟男做愛

皮膚乾癢！她血糖一測狂飆474　醫點名「早餐別碰2食物」

違停Uber突開車門！22歲棒球員遭「砂石車爆頭」亡

遭肉搜正妹現身！「身家被挖光」吐無奈

即／新店物流車違停送貨「下車就被撞」！送醫不治

吳宗憲曾認不是好老公！

直覺選一動物 測你即將「迎接什麼轉變」？

咖啡店公審客人　消保官說話了

更多

最夯影音

更多
留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影
搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

廟青結婚...喜宴差點變廟會　新人進場眾人大喊「進喔！」

廟青結婚...喜宴差點變廟會　新人進場眾人大喊「進喔！」

關穎力挺王思佳「這是她人生的功課」　揭名牌包「水很深」..信好友不知情

關穎力挺王思佳「這是她人生的功課」　揭名牌包「水很深」..信好友不知情

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面