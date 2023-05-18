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「這5星座」最孝順！兄弟姊妹跑光…摩羯一肩扛下所有

▲老人，退休，關懷，失智，老年。（圖／pixabay）

▲有5星座被點名最孝順，用自己特有的方式愛著家人。（示意圖／pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

俗話說「百善孝為先」，現實生活中你有真正落實嗎？塔羅牌老師艾菲爾曾點名「最孝順5星座」，上榜的有牡羊座、雙子座、巨蟹座、射手座及摩羯座。他們不會因為工作忙碌很少打電話回家，或結了婚展開新生活後而忘了關心家人，上榜星座會用自己獨特的方式照護著爸媽、把家人永遠擺第一，是100分的孝順寶寶。

1.牡羊座：衝動卻重情

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牡羊座成年後會義無反顧的往自己的目標奔去，往往給人「忽略家人」的印象，事實上在他們粗曠外表下，有著一顆溫柔心，很容易心軟，且會默默地把家人喜歡的都記在腦中。雖然他們不太善於表達情感，但會用獨有的方式傳遞孝心，像是會在冰箱裡偷偷冰著爸媽喜歡的食物；假裝說自己用不到，其實是特別買的按摩沙發，孝順卻又裝不在乎的模樣讓人好氣又好笑。

2.雙子座：對父母無盡投入

性格善變的雙子座，就像艘漂泊小船，能讓他們在心底下定下船錨的就是「家人」。在忙碌充實的一天後，他們會掛念起爸媽在忙什麼？弟妹最近書念得如何？且他們對家人非常大方，幾乎有求必應，源自於雙子座溫柔的一面，雖不常展現出來，但認定了要投注溫柔的對象就是永無止盡，有著雙子座子女的父母是幸福的。

▲▼婆婆,婆媳,媳婦,吵架,糾紛,家庭,母女,。（圖／CFP）

▲雙子座時時掛念著爸媽，會投注一輩子的溫柔。（示意圖／視覺中國）

3.巨蟹座：變身為父母

巨蟹座本來就愛家！顧家的方式比爸媽更像爸媽，看到爸媽晚睡就碎唸、偷懶不運動也要唸，雖然對方有時會因此不耐煩，但心裡其實暖滋滋，徹底感受到少不更事的小毛頭真的長大了。不時會關心爸媽健康，骨頭不好要補充鈣片，氣不足要喝人參茶，巨蟹座子女會把爸媽當小孩管，這就是他們孝順的方式。

4.射手座：愛自由卻想家

覺得不可思議嗎？射手座就像放飛的風箏，哪裡自由往哪去，哪可能回家給爸媽管，但別忘了，射手是個希望身邊人都能幸福快樂的星座，尤其是最親近的家人，在他們自由翱翔時，不時會想要回家看看大家是否安好，基於直接了當的性格，這份想家的心沒有雜念，是最真誠的孝順，加上長大後會自動和爸媽轉變為「朋友模式」，讓親情更長久。

5.摩羯座：默默支持家人

常看到新聞報導子女長大不顧年邁雙親、過年不回家，這種情事絕不會發生在摩羯座子女身上，他們必定會是眾兄弟姊妹離散後，留下來照顧父母的那個人。一方面源自他們的執著，認為這是應該做的，另外也源自對家的愛，從童年延伸到成年，不會忘記父母的照顧，並會加倍回報。若有一天爸媽因看醫生需要龐大醫療費，就算兄弟姊妹都跑光，摩羯座也不會有怨言，願成為扛起老家的那個人。

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