致命吸引力！3星座容易讓人「一秒心動」

▲3星座特質容易吸引異性。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

生活中心／綜合報導

大家一定都聽說過第一印象很重要，有些人的吸引力不只是外貌，而是一種從內發散的魅力，據《科技紫微網》指出，3星座獨有的特質對異性來說是最有致命吸引力。

獅子座：自信心

獅子對自己很有自信，也相信自己有著令人喜歡的魅力，因此在人際交往時，他們很放鬆、自如，能夠大大方方地展示自己美好的一面，這也是為什麼很多獅子能把一手爛牌打得很好，靠的就是自信，客觀來說即使他們外表不見得漂亮，但內心散發出來的自信就能讓他們看起來光芒四射。

獅子散發超強自信強大磁場，永遠保持落落大方的姿態，讓異性感到他們是有價值和可信任的人，進一步被他們所散發的魅力所吸引。

射手座：輕鬆感

射手座的輕鬆感，指的是他們有穩定的情緒、自在而遊刃有餘的舉止，不刻意裝扮和表現，看起來非常自然隨意，這樣反而更加能吸引他人的注意力。 射手座給人一種很自在的感覺，他們不會勉強自己做不喜歡做的事，不被世俗觀念綁架，也不會因為外界的壓力或期望而拘束或緊張，由於他們散發著隨性自在的氣質，別人與他們相處時，就很容易跟著放鬆情緒。 射手在感情中，不希望被條條框框所束縛，不會把感情看得太重要，在戀愛關係裡表現得輕鬆自在、遊刃有餘，好像讓人抓也抓不住。這樣的射手對異性來說，無疑具有致命的吸引力。

巨蟹座：脆弱感

巨蟹座很敏感，能夠準確地感受到自己和他人的情感變化，並做出相對的回應，他們觀察入微的特質容易打動人心，讓人覺得自己是被理解和被關心的。 巨蟹會不經意地流露情緒，展現出自己脆弱的一面。這種脆弱背後隱隱帶著一種讓人無法抗拒的魅力，很容易吸引富有保護慾的異性。 不管男性或女性，有些人就是容易被某種弱質所吸引，巨蟹座流露出來的脆弱感，正好符合這類男女想要呵護的類型，因此兩人之間就容易建立起雙向的感情聯繫。