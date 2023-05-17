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「5星座」2023下半年感情運超旺！天蝎魅力爆棚　這類人有望結婚

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲5星座下半年感情路超順利。（示意圖／記者黃克翔攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

占星專家唐綺陽曾指出，2023年是機會難得的超級桃花年，讓不少單身者期待有一段美好愛情，不過2023年已快過了一半，你的愛情出現了嗎？別氣餒喔，運勢網站《靈匣網》就分析指出，有5星座在2023下半年感情路將會一路順遂，甚至有望步入婚姻殿堂！

牡羊座 ─ 喜結連理

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下半年牡羊有機會和自己喜歡的人在一起；如果正處於暗戀階段，關係會有很大的進展，若有身邊人助攻就能有所收獲，雖然他們本身比較開朗，性格也很熱情，但總是會因為各種原因錯過機會，幸運的是，在下半年這種情況能大大改善。

如果是已有伴侶的牡羊座，那麼彼此談婚論嫁的概率非常大，只要做好安排，就能得到對方支援。建議抽空多和另一半聊聊天，很多事情都是透過溝通解決，只要有多溝通，就能發現彼此的心其實是相通的，若是渴望婚姻的話，也能有自己想要的結果。

雙子座 ─ 感情升華

下半年有伴侶的雙子座感情運特別好，如果之前有感情上的誤會，通通都會消除，還能收獲另一半更多的關心和愛。需要注意的是，若是渴望婚姻，就需要在對方父母面前好好表現自己，小細節是決定感情成敗的關鍵！

目前仍然是單身的雙子座，下半年在感情方面則是會有些小狀況。生活和事業上的不如意，最好不要向另一半傾訴，否則會被視為一種抱怨，而過度抱怨容易影響感情，不過一些特殊的事件能讓感情更加牢固，只要能把握這個機會，感情就能有所升華。

巨蟹座 ─ 遠離海王

巨蟹座下半年終於可以遠離不好的人和事了。在感情方面，有種陰霾過去的感覺，巨蟹座能透過結識新朋友，多參加戶外活動，會想明白很多事，也能知道自己最想要的是什麼，感情方面殘才會有所進展。

下半年巨蟹座的社交活動比較多，有機會遇到心動的異性，在經歷感情挫折後，更明白自己需要怎樣的伴侶，所以在選擇時也會小心謹慎，這樣有利於一段感情穩定發展。對巨蟹座來說，在享受甜蜜愛情的同時，也要去的關心自己，才能得到期待中的關係。

天秤座 ─ 遇見溫暖

2023下半年，天秤在生活和事業可能不太如意，感覺自己付出很多，但收獲卻很少，好在這時會出現一個溫暖的人，願意傾聽他們的困難，或許能和天秤座建立一段穩定的關係。

若是願意參加相親活動，那麼狀況會更好，在相親中會遇到自己較滿意的對象，一開始或許不是很順利，但只要調整好心情，學會用正確的方式溝通，那麼年底之前，感情方面能有大進展。

天蝎座 ─ 魅力爆棚

天蝎座下半年將明顯感覺追求者變多了，或許是因為自身魅力，但更重要的是桃花運持續高漲，所以身邊的異性很多，天蝎座可以根據自己的擇偶標準找伴侶，感情的發展也比較順利。

沉浸在戀愛中的天蝎座也要注意把握情緒，面對喜歡的人，千萬不要喜怒無常，否則會讓對方覺得難相處，感情不會持久。所以天蝎座需要學會用平靜的態度和另一半相處，這樣關係才能更加穩固。

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