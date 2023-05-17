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韓國慶州市議員代表團　拜會黃偉哲盼深化雙方交流

▲韓國慶州市議員台灣親善協會訪團，17日由慶州市議會李東協副議長率同9位議員共11人成員，拜會台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲韓國慶州市議員台灣親善協會訪團，17日由慶州市議會李東協副議長率同9位議員共11人成員，拜會台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

韓國慶州市議員台灣親善協會訪團，17日由慶州市議會李東協副議長率同9位議員共11人成員，由外交部總領事回部辦事林晨富，陪同拜會台南市長黃偉哲。

▲韓國慶州市議員台灣親善協會訪團，17日由慶州市議會李東協副議長率同9位議員共11人成員，拜會台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2022年11月17日慶州市議員台灣親善協會成立，是韓國第2個成立的台灣親善協會，慶州與台南有許多相似處，同樣身為國家最古老卻進步的城市，盼未來持續深化兩地情感，在觀光、安全及經濟合作建立友好關係。

▲韓國慶州市議員台灣親善協會訪團，17日由慶州市議會李東協副議長率同9位議員共11人成員，拜會台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長首先感謝慶州市議會特地組成台灣親善協會並專程來訪台南，慶州是古代新羅王國的首都，是擁有最多韓國古蹟的城市，台南也同樣是台灣的歷史古都，兩個城市同樣位於國家的南部，且均為世界歷史都市聯盟的成員，兩市有許多連結與共同點。尤其慶州市有「沒有屋頂的博物館」之稱，而台南是台灣擁有57個博物館的城市，竭誠歡迎慶州市議員代表團蒞臨台南。

黃偉哲市長也說，台南是台灣的文化古都，也是科技新城，慶州市正在推動的智慧城市轉型，也是台南市府刻正積極的方向。同時，台南也是農業相當發達的城市，歡迎訪團品嚐台南的美食與水果，期待兩市在不久的未來有更多文化與物產的交流，並能建立起更進一步的友誼。

▲韓國慶州市議員台灣親善協會訪團，17日由慶州市議會李東協副議長率同9位議員共11人成員，拜會台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長進一步提到，台韓文化及地理位置相近，互為第5大貿易夥伴，隨著疫情趨緩，國境陸續解封，對台南和慶州強化實質合作深表期待，韓國已成立兩個台灣親善協會，證明台韓友好關係持續升溫，期許攜手開創互利共榮的嶄新未來。2024年台南將舉辦台南400活動，在此也竭誠歡迎各位慶州市朋友與朱洛榮市長2024年一起來到台南，參加台灣燈會和「台南400」盛會。

李東協副議長首先感謝黃偉哲市長的撥冗接見，此次拜訪台南深具意義，因為台南市長與慶州市長已有信件往來的友誼基礎，慶州市議會對台南市非常感興趣，此行回去韓國後一定會力推慶州市民一起來到台南，參加明年的台灣燈會以及台南400週年活動。在此藉著今日的契機，希望慶州與台南未來有更多更豐富的交流，無論是在政治、經濟、文化或社會上，他們都感到非常期待。

▲韓國慶州市議員台灣親善協會訪團，17日由慶州市議會李東協副議長率同9位議員共11人成員，拜會台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

慶州市議員訪團此行除了拜會行程外，還品嚐了道地台南菜色餐廳，並指名參訪台南古蹟，如安平古堡、樹屋、赤崁樓、武廟等特色景點，首次造訪台南的訪團成員都對台南的古蹟保存感到相當驚喜，也對台南的美食以及台南水果-芒果、鳳梨等稱讚不已。

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