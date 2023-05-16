　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化9天3人命喪車禍！兒子母親節騎車購物自撞亡　媽淚崩

▲彰化花壇鹿港接連發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲花壇鄉中橋街與花南路口發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

依據統計，彰化縣去年因車禍死亡有246人，近9天在鹿港、花壇等地也接連發生3起死亡事故，議員賴清美說，母親節晚上，一名22歲男子騎機車行經鹿和路口處時，與車輛發生碰撞，送醫傷重不治，15日她去喪宅捻香得知，該名年青年是外出購物，令家屬悲痛不捨，為此希望警局能提出改善方針，也建議辦路祭消災解厄。

依據資料顯示，這3起死亡車禍為5月6日深夜接近10點，一名男子騎機車行經花壇鄉彰員路時，並未超速，卻失控自撞電線桿，經送醫急救仍因頭部傷重宣告不治，但確切的肇事原因有待釐清。

▲彰化花壇鹿港接連發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲女騎士撞飛再撞到擋風玻璃亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

接著第二起死亡車禍發生在5月12日凌晨，26歲女騎士載23歲男子，行經花壇鄉中橋街與花南路口處時，與廂型車發生碰撞，疑似雙方駕駛皆未減速，女子被撞彈飛再撞到擋風玻璃破碎，女子也是傷勢嚴重送醫不治，而後座男乘客也是身體擦挫傷，車禍肇事原因有待釐清。

賴清美說，上周才有一名住在線西的鄉民輕生，昨天又有一名伸港中年男子自縊，昨晚在經常發生車禍的鹿和路也發生一起死亡車禍，這名22歲男騎士要外出買東西卻在路口處與車輛碰撞，發生不測，盼不回摯愛的兒子，家屬悲慟萬分，也要求縣警局能提出相關因應對策，要不然地方也來辦路祭求平安。

▲彰化花壇鹿港接連發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲男騎士自撞傷重不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
郭台銘「十指緊扣」韓國瑜照爆假的　郭辦緊急回應
月經有2情況恐是癌！　醫點名：9成患者都有過
周休三日提案通過！他嘆：在意休閒就去送餐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化9天3人命喪車禍！兒子母親節騎車購物自撞亡　媽淚崩

「刺客列傳」4年級生畫家洪天宇驟逝　陳屍畫室超過一周

「八點檔男神」陳冠霖遭賓士追撞　女車主曝光說原因

比基尼妹「沙攤被拍照不舒服」記車牌花5小時　找到住處抓攝影師

村民聞「詭屍臭」8小時找不到…才驚見他在樹上

快訊／板橋公園驚見樹上有人！警消剪斷童軍繩救下…送醫恢復心跳

新北掃黑打詐6大案羈押15人　扣贓款+賓士超過6000萬

兒「被東西附身」啞鈴弒父　老母淚求治病北院首准暫行安置

士林高雄2法官「偷幫性侵犯」遭免職　18萬月薪最低變10萬元

太魯閣國家公園收「隨機引爆8顆炸彈」恐嚇　警方地毯式巡查園區

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

抓包同事出軌自己也外遇　分局長遭「記2小過拔官」

烤魷魚老闆中1億頭獎　嗨翻拿塑膠椅砸自己攤

D.O.街頭簽名「小學生全不認識」XD　尷尬：媽媽應該會知道EXO...

毒販拒檢遭警開槍喪命　親姊悲：不敢讓媽知道

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

彰化9天3人命喪車禍！兒子母親節騎車購物自撞亡　媽淚崩

「刺客列傳」4年級生畫家洪天宇驟逝　陳屍畫室超過一周

「八點檔男神」陳冠霖遭賓士追撞　女車主曝光說原因

比基尼妹「沙攤被拍照不舒服」記車牌花5小時　找到住處抓攝影師

村民聞「詭屍臭」8小時找不到…才驚見他在樹上

快訊／板橋公園驚見樹上有人！警消剪斷童軍繩救下…送醫恢復心跳

新北掃黑打詐6大案羈押15人　扣贓款+賓士超過6000萬

兒「被東西附身」啞鈴弒父　老母淚求治病北院首准暫行安置

士林高雄2法官「偷幫性侵犯」遭免職　18萬月薪最低變10萬元

太魯閣國家公園收「隨機引爆8顆炸彈」恐嚇　警方地毯式巡查園區

烏克蘭稱巴赫姆特保衛戰「首度反擊成功」　俄軍2名指揮官陣亡

超準！「挑一杯最想喝的飲料」，秒測你在別人眼中的模樣

彰化9天3人命喪車禍！兒子母親節騎車購物自撞亡　媽淚崩

《孤獨搖滾》主題cafe首登台！波奇醬融化咖哩、「小孤獨」寫真卡亮相

住房「0元」！神旺飯店贈逾5千大禮包、加碼含2客自助早餐

台海若發生衝突 　日前防相：日本可能助美護台

32歲女「相親開4條件」被罵到哭　她委屈：可以不愛請別傷害

《櫻桃小丸子》染毒、偷爺醫藥費？過激二創「毒品小丸子」遭官方警告下架

迷路大鴕鳥路上狂奔　交通打結路人嚇傻！

社會熱門新聞

陳冠霖遭賓士追撞　女車主身分曝光

三重警盜帳號　狂查22名人個資被起訴

名畫家洪天宇驟逝　陳屍畫室逾一週

渣男分局長射後不理還超摳　這款名錶曝女方身價

比基尼妹被拍照不舒服！記車牌報警抓攝影師

「叫我太太陪妳去拿小孩」　分局長射後不理封鎖小三

詭屍臭飄8小時找不到　驚見他在樹上

收500萬離婚卻後悔　她想續當醫師娘被打臉

分局長外遇鹹濕對話曝　「寶貝乖乖！讓我越來越色」

法官偷幫性侵犯遭免職　月薪18萬恐變10萬元

獨／持刀埋伏社區搶劫！澎湖男身分曝光是「海軍中士」

獨／起底渣男分局長　下半身失守慘入冷宮

即／擄殺長榮女大生判死　父母求償2千萬結局出爐

女兒穿內褲躺車上！父怒告男友性侵兩度敗訴

更多熱門

相關新聞

詭屍臭飄8小時找不到　驚見他在樹上

詭屍臭飄8小時找不到　驚見他在樹上

離奇！14日上午，伸港鄉什股村私人林地附近，村民聞到腐臭難聞的味道緊急報警，員警到場發現有機車，但發現無異狀，轉回警局調車籍資料尋人，到了下午，臭味還一直在，村民受不了，二度報警，警員進入林內竟有一男子輕生、待消防分隊到場後，確認人已死亡，後續請葬儀社協助處理遺體並報請檢察官相驗。

收500萬離婚卻後悔　她想續當醫師娘被打臉

收500萬離婚卻後悔　她想續當醫師娘被打臉

通緝犯拒檢遭警擊斃！檢將解剖查死因

通緝犯拒檢遭警擊斃！檢將解剖查死因

念「南無阿彌陀佛」送《薩爾達》彰化勇者拿到了

念「南無阿彌陀佛」送《薩爾達》彰化勇者拿到了

毒犯拒檢遭警開槍擊斃　家屬疑執法過當

毒犯拒檢遭警開槍擊斃　家屬疑執法過當

關鍵字：

彰化和美鹿港花壇賴清美議員

讀者迴響

熱門新聞

月經有2情況恐是癌！醫點名：9成患者都有過

女歌手留遺書輕生身亡　官方沉默2天證實

白雲躺著也中槍：還是得發聲！　寬心回應楊繡惠

不是手搖飲！他每天「吃1類食物」得糖尿病

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

帶小3投票竟遇正宮　他被開槍又狂砍

回憶殺！郝劭文婚禮現場曝光「釋小龍當伴郎」

水逆結束了！命理師曝「4星座」全面轉運

口罩男真實長相曝光！遭影射「一堆單親媽媽後宮」

陳冠霖驚傳車禍！「對方完全沒煞車」車尾遭衝撞

陳冠霖遭賓士追撞　女車主身分曝光

周休三日提案過！他嘆：台灣老闆真不容易

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

真的能接受周休三日？網曝4隱憂：肯定受不了

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

更多

最夯影音

更多
Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅
狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面