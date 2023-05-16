彰化9天3人命喪車禍！兒子母親節騎車購物自撞亡　媽淚崩

▲花壇鄉中橋街與花南路口發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

依據統計，彰化縣去年因車禍死亡有246人，近9天在鹿港、花壇等地也接連發生3起死亡事故，議員賴清美說，母親節晚上，一名22歲男子騎機車行經鹿和路口處時，與車輛發生碰撞，送醫傷重不治，15日她去喪宅捻香得知，該名年青年是外出購物，令家屬悲痛不捨，為此希望警局能提出改善方針，也建議辦路祭消災解厄。

依據資料顯示，這3起死亡車禍為5月6日深夜接近10點，一名男子騎機車行經花壇鄉彰員路時，並未超速，卻失控自撞電線桿，經送醫急救仍因頭部傷重宣告不治，但確切的肇事原因有待釐清。

▲女騎士撞飛再撞到擋風玻璃亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

接著第二起死亡車禍發生在5月12日凌晨，26歲女騎士載23歲男子，行經花壇鄉中橋街與花南路口處時，與廂型車發生碰撞，疑似雙方駕駛皆未減速，女子被撞彈飛再撞到擋風玻璃破碎，女子也是傷勢嚴重送醫不治，而後座男乘客也是身體擦挫傷，車禍肇事原因有待釐清。

賴清美說，上周才有一名住在線西的鄉民輕生，昨天又有一名伸港中年男子自縊，昨晚在經常發生車禍的鹿和路也發生一起死亡車禍，這名22歲男騎士要外出買東西卻在路口處與車輛碰撞，發生不測，盼不回摯愛的兒子，家屬悲慟萬分，也要求縣警局能提出相關因應對策，要不然地方也來辦路祭求平安。

▲男騎士自撞傷重不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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