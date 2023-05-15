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社會 社會焦點 保障人權

村民聞「詭屍臭」8小時找不到…才驚見他在樹上

▲彰化伸港一處私有林地發現有男子輕生。（圖／議員周君綾提供）

▲彰化伸港一處私有林地發現有男子輕生。（圖／議員周君綾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

離奇！14日上午，伸港鄉什股村私人林地附近，村民聞到腐臭難聞的味道緊急報警，員警到場發現有機車，但發現無異狀，轉回警局調車籍資料尋人，到了下午，臭味還一直在，村民受不了，二度報警，警員進入林內竟有一男子輕生、待消防分隊到場後，確認人已死亡，後續請葬儀社協助處理遺體並報請檢察官相驗。

今天議員周君綾在議會向縣警局長總質詢時提出，認為分駐所未盡到職責，未在第一時間進入林內探查，而是等到8小時後才發現男子遺體，副所長因為這件事被提出檢討，也使得警局壟罩在一片低迷的氣氛中。

案發在昨日上午，第一時間村長及村民聞到難聞的腐臭味，警方到場，也有詢問是否有人進入，員警在林區外環顧四周，並無發現有任何異狀，也調閱車籍資料打了車主留的2支電話，竟都沒人接，隨後到男子租屋處尋人，也都沒人在。

但詭異的是，就在下午4點多，村長二度報警，由於遍尋不著男子下落，到底是死貓死狗，警方也決定進入林區探視究竟，就在步入林區內大約20步的距離，竟發現有男子輕生，而且這名男子就是讓警方找了一個早上的失蹤男。這件玄奇的事情，今天在村內傳開，有村民說，男子的遺體竟是在日落時分被發現，真的超離奇的。

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