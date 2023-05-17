徐巧芯23歲助理開賓士被砸窗　BMW男滿手血...先吃單再4罪送辦

記者邱中岳／台北報導

北市建國高架橋在16日晚上9時許，發生2台汽車因變換車道發生糾紛，其中1台黑車駕駛竟將賓士車駕駛攔住，甚至還徒手砸毀玻璃，警方透過車牌找到車主，車主再聯繫當時駕駛的男子到案說明，觸犯恐嚇、強制、毀損、公共危險以及依照道交條例開罰。

警方調查，北市議員徐巧芯的23歲鍾姓助理，在16日晚上9時許，開著賓士車行經建國高架往右邊進入民權東路匝道口，與25歲林姓男子駕駛的BMW險些發生碰撞，林姓男子氣憤不已，竟在建國高架上直接攔車將鍾逼停路邊。

▲徐巧芯的鍾姓助理，在16日晚上遭人逼停（紅圈）砸車。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓男子將鍾逼停之後，又下車作勢攻擊，鍾在車上想駕車離開，被林姓男子徒手敲破車窗，導致左後檔風玻璃碎裂，自己的手也因此受傷流血，事後警方找到林姓男子，林男坦承動手，表示因為當時太生氣，所以才會失控。

警方指出，林姓男子在建國高架上驟然逼停車輛，已觸犯《道路交通使用條例》第43條第4款，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處新台幣6千元以上3.6萬元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，立即開當告發。

▲逼停鍾姓助理的林姓駕駛，也在警方通知到案說明。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外，林男涉及恐嚇、強制、毀損、公共危險等罪嫌，訊後也將依照相關罪責移送地檢署偵辦。