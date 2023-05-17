南消四大辦理救護複訓　結合肺癌篩檢及預防醫學講座強化健康

▲台南市消防局第四大隊近日分兩梯次辦理所屬救護技術員繼續教育訓練，並結合肺癌篩檢及預防醫學講座，讓消防人員收獲滿滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊近日分兩梯次辦理所屬救護技術員繼續教育訓練，這次訓練由消防局救護教官及衛生局講師講授救護車內照護、精神異常患者評估處置、道路交通事故救護、呼吸困難及氣切患者處置、溺水、OHCA處置、愛滋病防治教育訓練、骨折出血處置及拒送患者處置原則等實務課程。

此次救護繼續教育訓練，除了以書面簡報講解授課，也實際操作包紮急救等流程，同時消防局也十分重視救災人員健康，特別與台南市菁英扶輪社合作，安排至各大隊進行胸部X光篩檢，以期及早發現所屬人員肺部是否有健康危害風險，降低同仁因執勤救災造成的健康風險。

此外第四大隊特邀高雄榮總台南分院的陳建宏主任蒞臨授課，透過陳主任在臨床大量接觸的高齡骨科患者經歷，分享對於健康人生的心得，強調肌力訓練在預防醫學的重要性，及帶入與疼痛共存的觀念，對於消防同仁重勞力且易有職業傷害的勤務特性，提供另一種健康觀念。

第四大隊長蔡國保表示，緊急救護案件為消防局目前佔最大量的勤務，加上民眾的教育水平普遍提升，對於緊急救護的服務品質要求也隨之提升，終身學習可說是消防救災同仁必要的功課，透過落實訓練才能確保救災同仁的專業水準。

消防局長李明峯亦表示，消防人員不論於救災及救護技能都需與時俱進，消防局透過定期的繼續教育訓練持續強化所屬同仁專業技能，以提供民眾專業的消防服務為己任，但救災資源有限，也呼籲民眾勿濫用緊急救護資源，確保真的有需求的民眾能立即獲得需要的消防救援能量，確保台南市民的生命財產安全。