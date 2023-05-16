強化水患救災量能　南消六大隊結合區公所辦膠筏操作教育訓練

▲台南市消防局第六救災救護大隊，結合安南區公所辦理膠筏操作人員專業教育訓練，受訓人員共計約30人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

防汛期將至，為提高防救災意識及救災效率，台南市消防局第六救災救護大隊，結合安南區公所於16日下午在康寧大學前滯洪池，辦理2023年度膠筏操作人員專業教育訓練，受訓人員共計約30人。

此次訓練針對安南區易淹水里別之里長、里幹事及社區巡守隊並同參訓，課程包括救生設備使用要點及安全注意事項、膠筏及船外機操作要領、保養與維護實務、水上操作訓練等內容，以強化膠筏操作人員能力及執勤時之安全防護觀念，並於災時協助民眾疏散撤離與運送救濟物資，提升救災效率及降低救災風險。

消防局第六救災救護大隊長邱淵明表示，此次教育訓練內容主要講解膠筏與船外機操作要領、救生裝備使用要點及安全注意事項，透過實際操作，使相關人員能熟練膠筏等保養維護要領，並能確保使用時自身的安全，例外全民防災e點通提供個人化防災警示及應變資訊，隨時了解切身相關之災害資訊及防災準備知識，平時做好防災準備，災時從容應變，防災不狼狽。

消防局長李明峯表示，公所設置膠筏目的，在於豪大雨發生時，能儘速協助易淹水地區民眾疏散撤離，以及災時民生物資運送事宜，若能強化公所膠筏作業能力，可有助於強化第一線防救災人員緊急應變處置能力。