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同事爆婚外情！她當晚「裝臭臉試探」尪嚇到全招　人妻悔炸

▲▼冷戰，婚姻失和，夫妻，離婚。（圖／視覺中國）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近看到同事婚變，於是心血來潮想開老公玩笑，故意擺臭臉說「你和那女人的事我全都知道了！」沒想到，對方嚇得將婚外情全盤托出，讓她瞬間崩潰，也不禁後悔嘆「根本是自找麻煩。」

「現在我才知道，很多事情是不能試探的。」一名女網友在爆料公社APP娓娓道來，最近同事發生婚變，她老公跟同公司的新進妹妹搞外遇，現在鬧到要離婚，「我晚上看著老公，突然就想開個玩笑，故意裝著臭臉問他，你跟那個女人的事情我全都知道了......。」

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沒想到，先生一臉驚嚇地解釋，他們只是玩玩而已，不要相信那個女人的話，同時也承認兩人發生過3次關係。聞言，女網友崩潰了，連夜收拾行李回娘家。

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

她不禁苦笑，「原來承諾和婚約對很多人來說都不當一回事，我現在在想，為什麼突然要自找麻煩問他這些，如果不這樣開玩笑，是不是就可以傻傻的一直幸福下去。」

對此，網友們紛紛回應，「只能說...現在妳發現了，那就好好處理事情，處理自己的情緒，放過自己，好好迎接新生活」、「早點知道真面目沒什麼不好，至少能保護好自己，免得時間一久損失更多」、「小頭難管阿」。

還有熱心網友直言，「早點戳破也好，遇到事不該回娘家，應該夫妻倆好好說清楚才對，什麼都不說就回娘家，以後說什麼都不清楚了，男人有錢玩就要有錢給小孩讀書，不是回娘家騰出位子，讓他沒人管開心玩。」

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