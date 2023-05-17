花蓮失業率下降　家戶平均所得4年上升12萬

▲花蓮持續舉辦理各式培力課程，協助青年返鄉與各路英雄立足花蓮，開拓事業版圖。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚上任以來專注關切國際趨勢與縣內發展。從行政院主計總處發布的各縣市失業率、每戶可支配所得中位數、平均每戶可支配所得等表可得出，近年來花蓮縣失業率整體下降、每戶可支配所得中位數與平均每戶可支配所得皆呈上升，讓花蓮鄉親在就業上有更多的機會。

根據行政院主計總處數據顯示，花蓮縣失業率自2000年3.7%下降至2022年3.5%，失業率整體下降0.2%，且一直低於全國平均失業率；台灣地區每戶可支配所得中位數自2019年全國第19名上升至2021年全國第16名，可支配所得中位數自新台幣630,243元上升至732,643元，上升幅度超過10萬元；台灣地區平均每戶可支配所得部分，花蓮縣自2017年752,426元上升至2021年870,890元，上升幅度將近12萬元。

青年就業上，花蓮縣政府以「提案學校」計畫的方式辦理以在地創業與ESG為題的創業論壇，為在地創業者提供資源匯集和交流的平台，開拓創業思路，為在地創業者提供有力的支持，並成立專家顧問團、辦理大師講座、創業課程、創業工作坊及創業沙龍，協助企業參與縣府展售活動與通路，創造更多就業機會。

徐榛蔚鼓勵青年在地創業、就業，透過青年發展中心持續舉辦理各式培力課程，提供優質創業諮詢服務及創業貸款，協助青年返鄉與各路英雄立足花蓮，開拓事業版圖，歡迎大家共同在花蓮實踐夢想，安居樂業，共創友善美好的新未來。

花蓮縣政府表示，除了在促進青年創業上的努力外，在縣府有限的財政預算下，積極爭取中央經費挹注，充實縣內建設，也透過舉辦大型賽事如2022年全中運在花蓮、2023環花東自行車系列等活動，讓體育帶動觀光人潮，在各個政策面上對於花蓮的發展不遺餘力，透過各項數據呈現的成果，能夠了解各面向的施政狀況，有好的成績，讓縣府團隊不止於前、持續精進；而有待改進的面向，也能透過數據即時調整施政方向與作為，為打造觀光城市、友善花蓮的目標持續邁進。