陸2022平均薪資出爐！　IT業領最多「年薪均值突破96.8萬」

▲大陸2022年城鎮就業人員年均薪資最高的產業為IT相關產業。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家統計局昨（9）日公布2022年平均工資（薪資，下同）數據。在城鎮私營（民營企業）或非私營（央企、國企或政府部門下轄）單位中，就業人員年平均薪資最高的落在信息（資訊，下同）傳輸、軟件（軟體）和信息技術服務業，而非私營單位的從業人員年均薪資更突破22萬元人民幣（約96.8萬元新台幣）。

▲大陸房仲業者。（圖／CFP）

《中新網》報導，數據顯示，2022年，全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資為114029元，比上（2021）年增長6.7%，增速比2021年回落3.0個百分點，扣除價格因素實際增長4.6%。城鎮私營單位就業人員年平均工資為65237元，比上年增長3.7%，回落5.2個百分點，扣除價格因素實際增長1.7%。

數據分析，無論在城鎮非私營單位還是在私營單位中，就業人員2022年平均薪資排在前三位的行業均為技術成份較高的資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業（IT業），金融業及科學研究和技術服務業。

從行業別來看，19個行業類別中，有18個行業的從業人員平均薪資保持增長，僅房地產業平均薪資水準下降。在城鎮非私營單位中，房地產業年均薪資為90346元人民幣（約39.75萬元新台幣），下降0.9%；城鎮私營單位中，房地產業年均薪資為56435元（約24.83萬元新台幣），下降3.2%。

從地域劃分來看，無論是在城鎮非私營單位還是私營單位中，東部地區皆穩居寶座，東北則是最低。從城鎮非私營單位看，東部、中部、西部和東北地區年均薪資分別為13.3萬元（人民幣，下同）、9.0萬元、10.1萬元和9.0萬元，增長7.1%、5.8%、6.1%和7.6%；從城鎮私營單位來看，東部、中部、西部、東北地區年均薪資分別為7.3萬元、5.3萬元、5.6萬元和5.0萬元，增速分別為4.7%、1.5%、2.8%和3.7%。