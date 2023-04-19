北市勞動局長稱青年失業率高因「不急找工作」　她酸何不食肉糜現代版

▲台北市25至29歲年齡層失業率5度登上6都最高。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

行政院主計總處統計近3年上下半年失業率，台北市在25至29歲年齡層5度登上6都最高，然而北市勞動局長高寶華卻指是因台北市年輕人工作自主性高，家庭經濟條件普遍佳，不急著找工作成主要原因。對此，民進黨立委吳思瑤18日表示，勞動主管機關竟然把責任推給年輕人，何不食肉糜現代版在台北上演，令人匪夷所思！

民進黨市議員林延鳳17日於台北市議會民政部門質詢時提及，北市青年失業率居高不下，3年來六度半年統計，台北在25至29歲年齡層拿下5次「六都最高失業率」紀錄，且去年下半年疫情趨緩之際，該年齡層失業率不降反升，從7%升至8.1%，同時期15至24歲表現則為12.8%，為六都第4名，比桃園、台南、高雄都要高，與聲稱「重視青年」的蔣萬安成諷刺對比。

高寶華回應，台北市年輕人失業率居高不下，是因為許多年輕人與其他五都不同的特質，外縣市年輕人找工作時比較聽父母的話，但台北市年輕人工作自主性較高，加上工作機會多、家庭經濟條件普遍較好，使年輕人較無經濟壓力，不急著找工作。

對於相關說法引起非議，吳思瑤批評，有這種勞動局長，真是苦了台北青年了！就業環境不佳、食衣住行壓力大，年輕人已經夠辛苦了。作為首都勞動主管機關，高寶華局長居然說得出這種話。

吳思瑤指出，多數的台北青年都無法接受這樣說法。勞動主管機關應該為青年失業問題找解方，創造就業機會，提供就業輔導與媒合，而不是ㄧ味把責任推給年輕人本身，「不只台北市長蔣公子不食人間煙火，連勞動局長也物以類聚，何不食肉糜現代版在台北上演，令人匪夷所思！」