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黃偉哲推弱勢家戶共學　職人聯名野餐共創親子同樂時光

▲台南市社會局22日傍晚在台南都會公園管理中心藝小角區，辦理「台南市脫貧自立計畫－作者有約之職人聯名活動」，盧禹璁局長親自到場陪伴參加家戶共度親子的午後時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市社會局22日傍晚在台南都會公園管理中心藝小角區，辦理「台南市脫貧自立計畫－作者有約之職人聯名活動」，盧禹璁局長親自到場陪伴參加家戶共度親子的午後時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市為落實市長黃偉哲「多元共融、全齡照顧」的政策，積極推動脫貧自立方案，社會局自2021年起辦理脫貧自立計畫－職人講座活動迄今已進入第3年，透過各領域職人、企業家及作家，分享價值觀及發揮影響力。

社會局22日傍晚在台南都會公園管理中心藝小角區辦理「台南市脫貧自立計畫－作者有約之職人聯名活動」，盧禹璁局長親自到場陪伴參加家戶共度親子的午後時光，除邀請講師帶來精彩繪本講演外，也辦理職人聯名親子野餐活動，現場氣氛活潑熱鬧，逾100名親子共同參與。

▲台南市社會局22日傍晚在台南都會公園管理中心藝小角區，辦理「台南市脫貧自立計畫－作者有約之職人聯名活動」，盧禹璁局長親自到場陪伴參加家戶共度親子的午後時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局指出，23日為世界閱讀日，今年社會局邀請脫貧家戶一起參加「與作者有約」活動，由「誰的爺爺比較厲害」繪本作家－嚴淑女老師分享創作理念及心路歷程，敘說嚴淑女的姪女赴美國求學時遭遇霸凌及種族歧視的問題，透過童趣的故事內容，分享以智慧的力量面對霸凌及社會排除等現象，帶給受邀親子在未來求學及職涯上正向的觀念。現場還有「麻豆職人柚花季團隊」聯手打造五感體驗活動，以及臺南市立圖書館行動圖書館駐點等活動共創親子美好時光。

▲台南市社會局22日傍晚在台南都會公園管理中心藝小角區，辦理「台南市脫貧自立計畫－作者有約之職人聯名活動」，盧禹璁局長親自到場陪伴參加家戶共度親子的午後時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

參加活動的家長雅芬（化名）表示，自己的孩子凱凱是脫貧方案的服務對象，從小因為具有福利身分，時常遭到同學取笑或是言語霸凌等問題，凱凱也因此而感到很自卑，不容易與人交朋友。今天參加講座，老師分享如何調適心理不舒服及提高壓力的耐受度，帶給凱凱正向引導，以後面對同學言語霸凌時，學習到更好的回應方式，也希望藉由此類繪本的故事題材的宣導，逐漸消除社會對於弱勢家戶汙名化。

▲台南市社會局22日傍晚在台南都會公園管理中心藝小角區，辦理「台南市脫貧自立計畫－作者有約之職人聯名活動」，盧禹璁局長親自到場陪伴參加家戶共度親子的午後時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

盧禹璁局長表示，黃偉哲市長為提供弱勢家庭脫貧推出非常多元的自立協助方案，社會局持續運用公益彩券盈餘基金及民間捐款辦理「兒童及少年未來教育與發展帳戶」、「親子夢想故事營」、「獎助學金暨專長培力補助方案」、「資產累積方案」、「企業實習方案」、「就業獎勵」、「微型保險」、「翻轉脫貧加入役勢力」及「暑期工讀」等方案，2022年所有脫貧方案受惠人數計55192人。

▲台南市社會局22日傍晚在台南都會公園管理中心藝小角區，辦理「台南市脫貧自立計畫－作者有約之職人聯名活動」，盧禹璁局長親自到場陪伴參加家戶共度親子的午後時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局也持續幫助低收、中低收入戶家庭累積脫離貧窮的力量，從被動的濟貧、扶貧，進一步達到抗貧與脫貧，助弱勢學子逐步走向脫貧自立。設籍台南市１６歲至２５歲的低收入戶、中低收入戶，有意願參加本市脫貧自立方案之青年，可洽06-2995686社會局社會救助科，或上社會局網站（https://sab.tainan.gov.tw／）查詢。

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