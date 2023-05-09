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多缺錢？北捷忠孝新生「站內設攤」　議員憂影響旅客通行、疏散

▲▼台北市議員許淑華質疑，在忠孝新生站的付費區內擺設攤位，造成旅客通行、疏散疑慮。（圖／許淑華辦公室提供）

▲台北市議員許淑華質疑，在忠孝新生站的付費區內擺設攤位，造成旅客通行、疏散疑慮。（圖／許淑華辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

為提高副業收入，台北捷運公司近期將忠孝新生站付費區內的連通道外租給市集擺攤，以3天2.5萬元租金計算，引發外界熱議。民進黨台北市議員許淑華9日質疑，忠孝新生站人流高，若發生緊急狀況需要逃生時怎麼辦？而台北捷運公司也允諾，會先以非付費區作為商業展售。

台北市議會9日下午進行交通部門質詢，許淑華表示，近期民眾熱議，北捷讓攤商於忠孝新生站付費區通道上擺攤，「為什麼會在付費區裡面擺攤？」北捷總經理黃清信回應，付費區或禁止飲食區有明文規定，表列禁止販售食品、飲料、檳榔、香菸與口香糖。

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員許淑華。（資料圖／記者林敬旻攝）

許淑華提及，該地方為通道，忠孝新生站一天人流人數高達4萬，如果發生緊急狀況需要逃生，卻在付費區內設置攤位擺攤怎麼辦？消防局指出，消防公安涉及建築法規與消防法規，民眾照片的攤位剛好在室內消防栓旁邊，會要求不得擋住室內消防栓的開啟與操作，至於會不會影響寬度，則涉及建築法規部分。

許淑華批評，自己事後了解，北市府於2022年11月修改《捷運場域商業展售實施辦法》，替捷運車站與周邊範圍「開大門」，未來所有捷運站幾乎都可以設置擺攤。黃清信則強調，會優先以非付費區作為商業展售。

許淑華擔憂，忠孝新生站使用率高，如果動不動就開方便門、擺攤，會不會接下來其他捷運站也開放擺攤，使捷運站變成一個商場。

對此，台北捷運公司事後回應，依據台北捷運2022年11月公告《捷運場域商業展售實施辦法》，忠孝新生站付費區內通道商業攤位設置，為活化場站空間，開放短期租借舉辦各類型商業展售活動，凡經政府登記立案之企業、公司行號、公私立團體均可依規定申請，提供旅客便利的生活體驗服務；且疫情後活絡地方經濟，利用捷運場站位置及人流優勢，開放捷運廣場及部分場域，短期租借舉辦商業展售會。

北捷提及，忠孝新生站付費區內通道的攤車，非固定式且可移動，設置位置不影響消防設備、逃生動線及防煙區劃等設計及規範，任何計畫擬定及實施，均以公共安全為第一優先考量，經檢討後，實施範圍將以非付費區為優先辦理區域。

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