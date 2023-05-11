北捷沿線工地有121處　許淑華批市府掌握度不佳

▲民進黨市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台中捷運豐樂站因路邊施工吊臂倒塌，插入行駛中的台中捷運車廂意外，導致1死10傷。對此，台北市議員許淑華11日表示，台北市同為人口稠密、交通網密集的大都市，建管處列了121處類似案例，但相關如建物距離主要幹道、大眾運輸工具的距離、鄰近大眾運輸的種類等細部資料，都沒有，質疑蔣市府是應付市民、應付議員，還是真的關心工程安全？

許淑華11日在臉書表示，台中捷運因建案吊臂掉落砸中車廂，造成民眾傷亡，除了緊急應變SOP完全失能，更凸顯市府對工程安全的審查往往流於形式，市民又怎能安心？許指出，若工地建設需要高空吊掛作業，鄰近的地面區域依照規定必須要淨空，提出交通維護計畫；若實務上無法淨空處，必須裝設防護設施，並於較不影響民眾的深夜進行。

許淑華說，台北市同為人口稠密、交通網密集的大都市，昨天立刻要求台北市政府相關單位，針對「台北市內是否有類似情形」進行全面查驗。沒想到，第一時間台北市建管處、捷運局與捷運公司竟都稱不知道，甚至相互推託，直到晚間才趕工列舉121件台北市內的工地。

但許淑華指出，建管處提供的內容竟虛應故事，雖然列了121處類似案例，但欄位中複製貼上「捷運設施旁地下室放樣勘驗前應副知捷運局，日後結構資料若有變更，應再行知會捷運局」，翻譯成白話就是「有要勘驗前記得通知我，如果有改設計也記得通知我」，這不是廢話嗎？

「請問，同樣的廢話複製貼上121次的目的是什麼？」許淑華質問北市府，建案工程重點資訊在哪裡？距離主要幹道、大眾運輸工具的距離、鄰近大眾運輸的種類與數量、預計完工日期（工程後期蓋高後風險會暴增，需要加強查驗）、目前施工進度、何時要開始加強鄰近區的防護措施、市政府的監督負責人、緊急事件時聯絡窗口等，這些問題全都沒有答案，「這是只是做樣子填表格發新聞應付媒體、應付市民、應付議員，還是真的關心工程安全？」

許淑華說，查了表格中列的地址，有些離捷運有段距離、有的是施工到一半、有的是在捷運出口正上方，這些在市府提供的資料上都沒有說明到底細節是什麼，這樣究竟要怎麼針對不同個案做更完整的查驗？難道要非得要等到出事，才回頭檢查？

許淑華表示，這次事件中，台中捷運綠線是委由台北捷運公司設計、監造，這次的工安意外，凸顯了捷運公司、捷運局在防護措施、緊急事件時的停駛、疏散SOP嚴重不足。

許淑華也呼籲市長蔣萬安，過去有歐美的留學、工作經驗，應該非常清楚歐美國家對於工安的重視與科學化管理程度。已經上任半年了，這半年來是否有針對這些工安項目做大盤點與提出強化方案？還是仍然柯規蔣隨，除了SOP的口號沒有具體作為？

對此，建管處回應，無論是否屬捷運沿線兩側建築工地，均全面於當日下午在本市工地群組發送通知，要求所有使用塔式起重機的工地立即進行加強自主巡視檢查。如果有異常情況發生，應立即通報，以確保建築工地的施工安全 。

建管處說，捷運沿線施工中工地計121處，其中臨高架段計32處，臨地下隧道計89處。工地位置及施工進度等相關資訊，建管處均已掌握。另，除要求使用塔吊工地自主巡檢結果於明日回報外，將立即啟動本季之建築工地總檢查，針對塔吊及捷運沿線工地將邀集勞檢處及捷運局聯合稽查。對於檢查不合格之工地，將依建築法等相關規定處以罰鍰或勒令停工處分。