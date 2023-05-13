南投青年宅1坪14萬...議員關切　縣府：售價將低於市場行情

▲南投市文化路上的青年宅，預計年底完工。（圖／簡千翔服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第一期青年宅預計在今年底完工，縣議員簡千翔12日在縣議會定期會質詢指出，南投市45戶青年宅因地處蛋黃區，一坪約14萬元，和建商「起販厝（台語，指興建準備出售的成屋）」行情差不多，讓縣府給人感覺宛如是個「小建商」，他要求縣府建設處長張洲滄保證，完工後不會再漲價，但張洲滄回應，疫情期間物價飆漲，未給予肯定的答覆，不過縣府今天回應，承諾售價會有遠低於市場行情的優惠價格。

南投縣自107年開始推動青年住宅政策，目前第一期和第二期計畫皆執行中：第一期工程進度已超過80%，預計今年下半年可順利完工辦理銷售，第二期工程目前正趕辦細部設計與編列預算，預計今年9月可完成工程發包施工，青年住宅第二區計畫也已提出，初步規劃為竹山鎮大智路青年住宅及草屯鎮手工藝園區青年住宅兩區。

▲南投縣議員簡千翔在縣議會定期會質詢南投市青年宅議題。（圖／簡千翔服務團隊提供）

簡千翔說，他上網查到花蓮縣推出800多戶的青年宅，每戶200多萬元，彰化縣政府則在伸港鄉推出189戶的青年宅，是住商合一的綜合大樓，生活機能良好；南投縣青年宅戶數不多，售價又不便宜，給人感覺是為德不卒。

他建議縣府，往後在草屯和竹山都要興建青年宅，可以尋覓大面積的平價土地，以降低總價；而興建青年宅的方式也應更多元，譬如和建商合作，以放寬容積率的方式，取得幾個樓層的青年宅，總之要以降低成本為目標，推出低總價的青年宅，減少年輕人的購屋負擔。

簡千翔另指出，彰化或花蓮縣的青年宅，推案都是幾百戶的，當然可以一次賣斷，但南投縣青年宅戶數不多，如果全部賣斷，只照顧到45個年輕人，他認為應該「以租代買」，年輕人租了幾年後，若有能力出去自力購屋，讓另一個有需求的年輕人來租用，如此良善的循環，才能照顧到更多人，才比較符合青年宅的精神。

南投縣政府今天回應，因青年住宅第1、2期以縣府自有土地開發，搭配工程發包時當期營建物價基準的建造成本，後續將委託專業估價師調查基地周邊房屋的市場行情，以綜合評估目前合理的銷售市價，未來必會在售價上做整體考量，務必以遠低於市場行情的優惠價格，讓更多設籍本縣的年輕人有機會住進青年住宅，吸引青年回流返鄉服務、安居樂業。



有關「以租代買」、建商合作開發、放寬容積率方式等優質建議，縣府也承諾會一併納入後續青年住宅政策可行性評估計畫中做通盤檢討，以期健全本縣多元化青年住宅政策。