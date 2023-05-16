　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

各國「周休三日」情況一次看！比利時總理大讚　瑞典卻憂成本太高

▲近期的你在危機關頭時發揮出最佳的工作狀態，化解被列入黑名單的危機，近期的你將獲得逢凶化吉的幸運眷顧。（示意圖／視覺中國CFP）

▲「周休三日」近日在台備受討論，而冰島、英國實施類似制度後取得正面成效。（示意圖／視覺中國CFP）

記者張寧倢／編譯

有民眾在公共政策網路參與平台上提案，要讓台灣成為亞洲第一個「周休三日」的國家，引發熱議。據歐洲新聞台（Euronews）2月底報導，新冠疫情爆發後，員工減少工作天數但工作量不變，藉此提高生產力的工作制度重新受到關注，而全球哪些國家已經開始實施或試驗周休三日制，情況又是如何？以下為您統整。

比利時

比利時勞工去年2月爭取到在不損及薪資的情況下，一周工作日從5天減至4天，這項於11月21日生效的法案允許員工決定每周工作4或5天，但整體工作量不會減少，只是將工時壓縮至更少天數。總理德克歐（Alexander De Croo）表示，政府目標是讓個人與公司在安排工時方面擁有更多自由，新制有利於讓僵化的勞動市場變得更靈活，人民更容易兼顧家庭與工作。

歐盟2021年第三季數據顯示，比利時20歲至64歲族群中，每百人約僅71人有工作，低於歐元區平均值73，也遠比德國等鄰國低了整整10個百分點。比利時7黨聯合執政的政府期望到2030年前將就業率提升至80%的目標。不過，以輪班制勞工而言，則無法選擇這項新制。

▲▼電熱毯,工廠,工人,工作。（圖／視覺中國）

▲輪班制的勞工基本上可能無法自主選擇減少工時。（示意圖／CFP）

英國

英國大約61家公司與3300名員工報名參加劍橋大學、牛津大學與倡議組織等合作的實驗計畫，自去年6月6起試行半年「周休三日」，結果約有92%的參與企業在實驗期結束後，決定繼續維持此制度，並稱讚這項試點計畫是個「重大突破」。英國構成國蘇格蘭自2023年起加入實驗，威爾斯議會也建請政府考慮參與試點。

西班牙

西班牙左翼小黨Más País去年宣布，政府已經同意他們的要求，啟動小規模試點計畫，並於12月開始針對部分中小企業，實施每周縮減「至少半天」工時，但不減薪，檢驗是否能提高生產率。西班牙工業部提供1000萬歐元（約新台幣3.3億元）的補助，用以資助參與試驗的企業提供正職員工培訓，並規劃出提高生產效率的工作模式。

冰島

冰島在2015年至2019年間進行了全球最大試點計畫，將每周工時從傳統的40小時，減少為35到36小時，當時大約2500人參與。英國智庫Autonomy與冰島非營利組織ALDA分析結果認為，實驗取得了成功，冰島工會也透過談判縮短了工時。此後，冰島發生重大變化，近9成工作人口都獲得工時減免或其他相應調整。研究人員發現，員工壓力與倦怠減輕，生活與工作的平衡也獲得改善。

瑞典

瑞典2015年試行將工時縮短為6小時，取代原先的8小時工作制，結果反應好壞參半，連左翼政黨也認為大規模實施的成本太高。不過，仍有部分計畫看到積極結果，例如一所大學附設醫院骨科部門將80名醫護人員的每日工時縮短為6小時，並聘請新員工彌補人力損失，醫護人員給出正面反饋。

▲工作,上班族。（圖／CFP）

▲德國是歐洲工時最短的國家之一，比起一般的每周40小時工時，德國人平均只需工作34.2小時。（示意圖／CFP）

德國

德國是歐洲平均每周工時最短的國家之一，據世界經濟論壇（WEF）數據，德國勞工每周平均工作34.2小時，然而工會仍要求進一步減少工時。該國最大工會組織德國金屬工業工會（IG Metall）呼籲縮短每周工作時間，並宣稱這有助於保住工作崗位，避免裁員。

據德國市場研究與民調公司Forsa Institute調查，有71%在德工作者希望周休三日。有75%的人認為每周工作四天對員工而言是有吸引力的；59%的人認為對雇主而言也是可實現的制度；在雇主之中則有將近半數（46%）認為可行。不過，德國政府是否會付諸討論或實施，尚且待觀察，目前主要是規模較小的新創企業正在嘗試減少工時。

日本

日本政府2021年宣布一項全國範圍的彈性調整工時計畫，部分大型企業或也開始引入周休三日的制度，包含松下電器（Panasonic）在去年10月就宣布讓員工選擇性的周休三日。此外，日本微軟（Microsoft）也在2019年短暫嘗試過這種模式。報導稱，這可能對日本而言有多種好處，其中包含改善過勞帶來的疾病或死亡問題。

紐西蘭

跨國消費品巨頭聯合利華（Unilever）目前正在紐西蘭推行為期一年的周休三日試驗，參與員工有81人。聯合利華紐西蘭公司常務董事班茲（Nick Bangs），「我們的目標是以產能衡量績效，而不是工時。我們認為過去的工作方式已經過時，不再合乎目標。」據報導，若實驗成功，將再推廣至其他國家。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
周杰倫成遺珠？　金曲評審：我還好！點名這2人
她消失11年！　金曲8項入圍大贏家
快訊／新北大橋女子墜橋亡　身分是新北市府主任！
崩潰了！賓利GT被擊落　專家曝天價維修費：只能報廢
「我用一下不進去！」　噁男強舔人妻服務生
快訊／今年首起兒童流感死亡！　發病到死亡僅3天
走斑馬線挨撞飛2圈！黑衣男直接走人　警出手了
吞3600罰單！他細看「斑馬線路人」傻眼　一票人喊：變行車地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

各國「周休三日」情況一次看！比利時總理大讚　瑞典卻憂成本太高

「周休三日」上班反而更累？　專家：每天工作6小時更有效

建交60周年！杜魯道今起訪韓會尹錫悅　推動安全與核心礦物合作

共軍證實　美中機艦曾於東沙群島海域交手

英國民眾「超過7成」反對周休三日！　55％德國人也說No

日消防員忘帶AED下救護車！搶救7分鐘才電擊　患者心室顫動亡

男在家曬衣服突然觸電　妻子和岳母上前救人「一家三口全被電死」

21歲新娘婚禮當天「遭勒死棄屍」！　新郎認了殺人：根本不想娶她

當街露鳥！她一看噴笑「比我家狗狗的還要小」　暴露狂惱羞秒逃

辣媽帶女兒買舞會禮服　路上遇「2車槍戰」肉身護孩被射殺

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

炎亞綸單身不孤單：床買小點！　被問八卦「鱷魚包別醫美XD」

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

禾浩辰憶「兒時單親回憶」淚崩　媽媽帶他改嫁：我不需要爸爸！

D.O.街頭簽名「小學生全不認識」XD　尷尬：媽媽應該會知道EXO...

范姜彥豐緊抱粿粿：這我老婆！　甜喊「妳是我人生最重要的事」

各國「周休三日」情況一次看！比利時總理大讚　瑞典卻憂成本太高

「周休三日」上班反而更累？　專家：每天工作6小時更有效

建交60周年！杜魯道今起訪韓會尹錫悅　推動安全與核心礦物合作

共軍證實　美中機艦曾於東沙群島海域交手

英國民眾「超過7成」反對周休三日！　55％德國人也說No

日消防員忘帶AED下救護車！搶救7分鐘才電擊　患者心室顫動亡

男在家曬衣服突然觸電　妻子和岳母上前救人「一家三口全被電死」

21歲新娘婚禮當天「遭勒死棄屍」！　新郎認了殺人：根本不想娶她

當街露鳥！她一看噴笑「比我家狗狗的還要小」　暴露狂惱羞秒逃

辣媽帶女兒買舞會禮服　路上遇「2車槍戰」肉身護孩被射殺

快訊／腦震盪家人心疼！　林書豪自爆：父母都問我可不可以退休

樂天桃猿「動紫音樂祭」6月2日登場　主視覺公布

冬山超可愛「小鹿放風箏」彩繪田亮相！看金色稻浪、玩熱氣球嘉年華

Stray Kids方燦抱怨「後輩不打招呼」！　韓網看法兩極留言破千則

「朱立倫要負最後成敗責」　挺郭議長撂話：相信郭台銘會被徵召

金曲34／陳建騏當主席又入圍獎項　「被疑公平性」親上火線說話了

緝毒犬新上任「偷吃百香果」一直被放回　警方剝開真相大反轉！

立院修法同性伴侶可共同收養子女　民進黨感謝跨黨支持

金曲34／她消失11年「入圍8項成大贏家」！　評審主席陳建騏親揭內幕

巴菲特出清台積電　趙少康示警：兩岸不穩「神山也難護國」

邀女學生換裝拍清涼照…要求「裡面不要穿內褲」！金門男師遭停職

國際熱門新聞

澳洲男女「古老亞馬遜儀式」後相繼慘死

巴菲特出清台積電持股！　1股都不剩

帶小3投票竟遇正宮　他被開槍又狂砍

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

男子「情趣用品自慰」結果觸電身亡

女創立「房事秘笈」群組：妻子要和妓女一樣服侍老公

別和狗狗同床共眠！專家曝「超致命危機」

壽司店爆食物中毒　2死逾40人不適

台灣人立陶宛街訪「了解台灣」嗎　正妹答：珍奶

烏克蘭：俄軍已無力發動大規模進攻

人妻「假出軌」騙尪　老公留遺書自盡

紐西蘭旅館大火恐10死！　20人失蹤

邀全班參加派對「0出席」　陌生鄰居驚喜現身　

台赴烏志願軍視訊民主峰會：不阻止俄國下個是我們

更多熱門

相關新聞

吳釗燮歡迎特拉斯訪台　「我們並不孤單」

吳釗燮歡迎特拉斯訪台　「我們並不孤單」

英國前首相特拉斯（Liz Truss）將於16日晚間6時半抵台訪問。對於有輿論批評其訪台只會讓台灣處境更艱困，外交部發言人劉永健重申歡迎，並表示特拉斯是台灣長期友人，外交部甚為重視，接待規格及行程安排也都會反映對訪賓的重視；外交部長吳釗燮也透過推特推文指，專制中國持續威脅民主台灣，特拉斯的來訪讓台灣人民放心，了解到台灣並不孤單，「我們準備好歡迎她強而有力的話語和支持」。

周休3日？專家：每天工作6小時更有效

周休3日？專家：每天工作6小時更有效

英76%人反對周休三日　55％德國人也說No

英76%人反對周休三日　55％德國人也說No

周休三日！一到五「休禮拜幾」最爽　社畜推這天：有幸福感

周休三日！一到五「休禮拜幾」最爽　社畜推這天：有幸福感

銀行願跟進「周休三日」？　台銀董座曝2大考量

銀行願跟進「周休三日」？　台銀董座曝2大考量

關鍵字：

周休三日冰島比利時英國減少工時縮短工時工作制

讀者迴響

熱門新聞

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

吳欣岱曝第一次自慰　驚吐一句話

全台連下3天！　雨最大時間曝

月經有2情況恐是癌！醫點名：9成患者都有過

東京妹子票選「台灣最帥」YouTuber！冠軍是他　阿滴0票

中產以下房貸補貼3萬6/1開放申請　最快7月初入帳

「周休三日」兒童快樂暑假消失　全教產：應在3大前提下推動

相親「開4條件」被罵　32歲女委屈到哭出來

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

全台變天！「大雨」時間曝　一路溼到下周

即／台61線2大車嚴重事故全線封閉！

金曲獎34／完整入圍名單！

不是手搖飲！他每天「吃1類食物」得糖尿病

「挑一杯飲料」秒測你在別人眼中的模樣

比基尼妹被拍照不舒服！記車牌報警抓攝影師

更多

最夯影音

更多
Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅
狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面