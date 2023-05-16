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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／睽違27年前英國首相再訪台　特拉斯18：30降落桃機

▲▼ 英國前首相特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

▲英國前首相特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

英國前首相特拉斯（Liz Truss）將於16日晚間6時30分降落桃園機場，展開5天4夜的訪問，屆時將由外交部長吳釗燮代表接機，而《ETtoday新聞雲》則規劃全程直播。事實上，這是英國前首相柴契爾夫人曾於1992年、1996年兩度訪台後，睽違27年再有英國前首相訪台，這次特拉斯訪台期間，也將晉見府院高層，並赴遠景基金會發表演說。

外交部日前表示，特拉斯5月16日至20日訪問台灣，將晉見府院高層、拜會相關部會首長，並參訪台灣文經設施。特拉斯並應遠景基金會邀請於17日發表演講，也將與國內政、商、學等各界人士交流互動，強化台英密切友好關係。

根據外交部的規劃，特拉斯將於16日晚間6時30分搭機抵達桃園國際機場，我外交部長吳釗燮則代表於機場B9國賓門接機。事實上，追溯上一次英國前首相訪台，是1992年、1996年，英國前首相柴契爾夫人兩度來台，這次特拉斯訪台，是睽違27年再次有英國前首相訪台。

對於特拉斯的訪問，外交部表示，特拉斯為台灣長期堅定友人，英國政府在她擔任外相期間，多次個別或與其他G7國家表達維持台海和平穩定的重要性，並表示英國在確保台海和平穩定上具有明確利益。

外交部說，特拉斯去年4月發表英國外交政策演說中，首度提及應確保台灣等民主政體具備自我防衛能力，並在去年6月北約峰會期間表示，台灣的安全不僅攸關軍事安全，也關乎經濟安全，多次號召民主陣營支持台灣，將台海和平穩定重要性從區域提升至全球層次。

外交部指出，特拉斯卸任首相職務後，仍經常公開為台灣發聲，呼籲自由世界應竭盡所能支持台灣，確保台灣獲得自我防衛所需的支持，力挺台灣的民主自由。

 

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