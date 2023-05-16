吳釗燮歡迎英國前首相特拉斯訪台　「我們並不孤單」

▲英國前首相特拉斯（Liz Truss）今晚訪台。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

英國前首相特拉斯（Liz Truss）將於16日晚間6時半抵台訪問。對於有輿論批評其訪台只會讓台灣處境更艱困，外交部發言人劉永健重申歡迎，並表示特拉斯是台灣長期友人，外交部甚為重視，接待規格及行程安排也都會反映對訪賓的重視；外交部長吳釗燮也透過推特推文指，專制中國持續威脅民主台灣，特拉斯的來訪讓台灣人民放心，了解到台灣並不孤單，「我們準備好歡迎她強而有力的話語和支持」。

根據規劃，特拉斯預計於16日晚間6時30分搭機抵達桃園國際機場，展開為期5天訪問，吳釗燮將代表我國政府前往接機。這是繼英國前首相柴契爾夫人於1992年、1996年訪台後，暌違27年再有英國前首相訪台。

針對國內有輿論批評特拉斯訪台讓台灣處境更艱困，英國國內也有議員批評其訪問是「網紅外交」，劉永健今天上午在外交部例行記者會答覆媒體提問指，特拉斯前首相是台灣的長期友人，她在擔任外相期間，去年4月發表英國外交政策演說中首度提及應確保台灣等民主政體具備自我防衛能力，去年6月北約峰會期間也表示，台灣的安全不僅攸關軍事安全，也關乎經濟安全。

劉永健表示，特拉斯並多次號召民主陣營支持台灣，將台灣和平穩定的議題重要性，從區域層次提升到全球層次，卸任首相職務後，仍經常公開為台灣發聲，呼籲自由世界應竭盡所能支持我國，確保我國獲得自我防衛所需的支持，並力挺我國的自由民主。

此外，吳釗燮昨天深夜透過推特推文表示，專制中國持續威脅民主台灣，台灣需要世界各地的民主國家與我國站在一起，而特拉斯的訪問讓台灣人民放心，了解到台灣並不孤單，已準備好歡迎她強而有力的演說和支持。