酒駕一路撞！彰化紅車撞貨車衝民宅...落跑再撞水泥護欄卡溝

記者唐詠絮／彰化報導

超離譜！一名38歲王姓男子昨(15)日上午去工地找朋友，喝了2灌啤酒，開車行經和美線東路二段與東原路口時，先衝撞前方正在停等紅綠燈的2部車、再90度左切衝進路旁一處汽車材料行內，將3輛機車撞飛，駕駛倒車逃逸，轉進巷弄又撞倒水溝旁的水泥護欄，車卡住無法動彈才停住，其酒測值高達1.48，被警方依公共危險罪嫌送辦，誇張的行徑令人搖頭。

王男連環衝撞驚險影片，今天在「彰化踢爆網」曝光，這起案件發生在15日上午10時41分許，地點就在和美鎮線東路二段與東原路口，王男先追撞前方正在停等紅綠燈，施男所駕駛的自小客車、再波及擦撞到一旁黃男駕駛的轎車；再跨越雙黃線撞進路旁的汽車材料行內，損壞3部機車，王男又倒車逃逸，駛進一旁巷弄內，栽進水溝護欄，整輛車頭凹陷零件掉落、擋風玻璃碎裂，王男迫於無奈，只好下車。

後來材料行的老闆也追著跑出去，將全身酒味的酒駕王男帶回，等警方到時，他供稱，他是早上9點多到工地找朋友，只喝了2罐啤酒，沒想到就發生連環衝撞的意外，經警方測得酒測值竟高達1.48，已經喝到茫了，當場被依公共危險罪嫌送辦。



▲彰化酒駕男連環撞逃逸車卡護欄。（圖／彰化踢爆網提供）

▲▼彰化酒駕男連環撞逃逸車卡護欄。（圖／彰化踢爆網提供）