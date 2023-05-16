彰化空氣品質超差！4監測站橘色轉紅色　髒空氣將持續到5／18

▲彰化縣空品飆紅色警戒。（圖／翻攝自環保局官網）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣自昨天深夜就壟罩在一片霧茫茫當中，即使戴上口罩，依然感受到空氣嚴重不佳，過敏打噴嚏、流眼淚、頭痛，空氣品質已經由「橘色提醒」飆高到「紅色警示」等級，4個監測站二林即時空氣品質指標（AQI）飆到154，環保局已要求台中火力發電廠預先降載2,600MW，預計要持續到18日空品好轉，呼籲儘量減少外出。

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▲彰化縣環保局啟動無人機偵測。（圖／彰化縣環保局提供）

彰化縣環保局表示，今（5/16）日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，清晨及夜間擴散條件稍差，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；目前中部地區為「橘色提醒」至「紅色警戒」等級，預計要持續到18日空品好轉，提醒縣民減少戶外劇烈活動，外出做好自身健康防護，並隨時留意最新空氣品質資訊。

▲彰化縣環保局重點洗街。（圖／彰化縣環保局提供）

環保局指出，已通報72家公私場所做好降載減排，針對轄內大型工廠、未定檢機車、高污染車輛及露天燃燒執行加強稽查工作，並查核確認工廠防制設備操作及原物料使用情形，加強全縣重點路段洗街作業，大型營建工地及裸露地加強灑水，反怠速車輛稽查及宣傳，通報大型餐飲業做好應變防制工作。

另外，環保局也呼籲民眾不要露天燃燒，避免造成空氣品質不良，已加強執行稽巡查，經查獲有露天燃燒污染空氣事實者，即依法予以告發處分。