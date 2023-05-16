國道3號快官交流道　部分車道封閉施工

▲ 快官交流道部分車道施工。（圖／翻攝Google Maps）

記者黃聖庭／綜合報導

國道3號北上快官交流道至彰化系統路段(202k-200k)將於22-31日封閉部分車道進行伸縮縫施工，將採用分車道封閉方式進行。

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▲施工時間及封閉車道。（圖／ETtoday製表；資料來源：高公局）

▲▼遠程往彰化以北接國道1號、3號之改道路線圖。（圖／高公局提供）

高公局說明，施工期間遠程旅客可利用王田交流道上國1往北行駛由國道3號快官交流道駛離接台74線往彰化，銜接台14丙線後續接台1線，到王田交流道上國道1號往北行駛；或是利用彰化系統交流道續接國3往北行駛由國道3號快官交流道駛離接台74線往彰化，接台14丙線後續接台1線，到王田交流道上國道1號往南行駛，利用彰化系統交流道續接國道3號往北行駛。

▲▼短程往彰化、台中市區替代道路之改道路線圖。（圖／高公局提供）

高公局補充，往往彰化市區可利用國道3號快官交流道駛離接台74線往彰化，接台74甲線下匝道至台14線右轉進入彰化市區；往烏日、台中市區可利用國道3號快官交流道駛離轉接台74線往台中進入台中市區；由台74線烏日匝道下銜接台1乙線，可往烏日及台中市區。

高公局表示，行經施工交通管制區域，請依指示牌面及施工導引牌面行駛，並遵守管制人員導引減速慢行以確保行車安全，造成不便，尚請見諒與配合。請隨時注意國道資訊可變標誌顯示訊息，並可撥打1968(路況查詢專線)、收聽警察廣播電臺或至高速公路局全球資訊網 www.freeway.gov.tw 查詢，以瞭解最新施工路況。