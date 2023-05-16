　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國道3號快官交流道　部分車道封閉施工

▲▼ 。（圖／翻攝Google maps）

▲ 快官交流道部分車道施工。（圖／翻攝Google Maps）

記者黃聖庭／綜合報導

國道3號北上快官交流道至彰化系統路段(202k-200k)將於22-31日封閉部分車道進行伸縮縫施工，將採用分車道封閉方式進行。

（資料來源：高工局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲施工時間及封閉車道。（圖／ETtoday製表；資料來源：高公局）

▲▼ 。（圖／高工局提供）

▲▼遠程往彰化以北接國道1號、3號之改道路線圖。（圖／高公局提供）

▲▼ 。（圖／高工局提供）

高公局說明，施工期間遠程旅客可利用王田交流道上國1往北行駛由國道3號快官交流道駛離接台74線往彰化，銜接台14丙線後續接台1線，到王田交流道上國道1號往北行駛；或是利用彰化系統交流道續接國3往北行駛由國道3號快官交流道駛離接台74線往彰化，接台14丙線後續接台1線，到王田交流道上國道1號往南行駛，利用彰化系統交流道續接國道3號往北行駛。

▲▼ 。（圖／高工局提供）

▲▼短程往彰化、台中市區替代道路之改道路線圖。（圖／高公局提供）

▲▼ 。（圖／高工局提供）

高公局補充，往往彰化市區可利用國道3號快官交流道駛離接台74線往彰化，接台74甲線下匝道至台14線右轉進入彰化市區；往烏日、台中市區可利用國道3號快官交流道駛離轉接台74線往台中進入台中市區；由台74線烏日匝道下銜接台1乙線，可往烏日及台中市區。

高公局表示，行經施工交通管制區域，請依指示牌面及施工導引牌面行駛，並遵守管制人員導引減速慢行以確保行車安全，造成不便，尚請見諒與配合。請隨時注意國道資訊可變標誌顯示訊息，並可撥打1968(路況查詢專線)、收聽警察廣播電臺或至高速公路局全球資訊網 www.freeway.gov.tw 查詢，以瞭解最新施工路況。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
媲美星巴克「全聯39元神物」　內行推：連續吃半年了
文組轉職台積電技術員！他秀7萬月薪嗨喊：人生最開心階段
後天起2階段變天　雨彈開轟「爆紅範圍」出爐
愛莉莎莎簽婚前協議！　財產分配全寫清
小吃店當雜工！　「薪水直逼8萬」隔月卻離職
快訊／林書豪確定後天離台！　認「心很累」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3生肖「偏財運旺炸」！橫財一發再發　這類人「有望中頭獎」

閉館近3年史前館重新開館！累積3萬年展品：每個臺灣人都該去一趟

台南晶英端午推山珍海味祈福神粽袋　祀典武廟六神加持包「中」！

實踐無痕山林7大原則！做個負責任的登山者　歡迎高中同學報名

曖昧學長滿口「星座經」！她傻眼下船遭嗆：處女座就是龜毛

赴韓旅遊注意！當地爆猴痘本土疫情　疾管署提升旅遊疫情警戒

桃園旅宿6000加值放大術　逾30家住宿優惠...好康報你知

剩一天好天氣！周四起2階段變天　雨彈開轟「爆紅範圍」出爐

長髮妹搭飛機「衣服太短」　雪白G胸被看光！2.3萬人嗨朝聖

天使紅蝦過譽「肉質軟爛」　他吃一口皺眉：白蝦屌打！老饕曝吃法

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

炎亞綸單身不孤單：床買小點！　被問八卦「鱷魚包別醫美XD」

禾浩辰憶「兒時單親回憶」淚崩　媽媽帶他改嫁：我不需要爸爸！

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

D.O.街頭簽名「小學生全不認識」XD　尷尬：媽媽應該會知道EXO...

范姜彥豐緊抱粿粿：這我老婆！　甜喊「妳是我人生最重要的事」

3生肖「偏財運旺炸」！橫財一發再發　這類人「有望中頭獎」

閉館近3年史前館重新開館！累積3萬年展品：每個臺灣人都該去一趟

台南晶英端午推山珍海味祈福神粽袋　祀典武廟六神加持包「中」！

實踐無痕山林7大原則！做個負責任的登山者　歡迎高中同學報名

曖昧學長滿口「星座經」！她傻眼下船遭嗆：處女座就是龜毛

赴韓旅遊注意！當地爆猴痘本土疫情　疾管署提升旅遊疫情警戒

桃園旅宿6000加值放大術　逾30家住宿優惠...好康報你知

剩一天好天氣！周四起2階段變天　雨彈開轟「爆紅範圍」出爐

長髮妹搭飛機「衣服太短」　雪白G胸被看光！2.3萬人嗨朝聖

天使紅蝦過譽「肉質軟爛」　他吃一口皺眉：白蝦屌打！老饕曝吃法

超商最新「2款夏季甜點」！芒果戚風蛋糕杯太欠吃　還加了椰奶慕斯

國際茶道節5／27竹山紫南宮登場　打造豐富多彩茶文化之旅

門鈴響起卻沒人　監視器見「巨大毛影」屋主嚇壞：以為是惡作劇

羅力在美國有偷練　首打席對決人選葉總想到張建銘

口罩戴久「忘了怎麼笑」　日本「微笑補習班」學員人數激增4.5倍

3生肖「偏財運旺炸」！橫財一發再發　這類人「有望中頭獎」

周休3日讓家庭責任更平衡！英試驗曝「男性育兒時間狂增27%」

亞聚首季每股虧損0.04元　公司坦言今年營運仍充滿挑戰

酒駕男奪命拒血淋淋遺照列證據　檢：精選普級影像絕無恐怖畫面

曹佑寧變行走「螢光棒」秀Pandora　一眼相中王淨適合的手鍊

辣媽穿背心＋熱褲出門　霸氣兒唸：被看光還會冷

生活熱門新聞

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

全台連下3天！　雨最大時間曝

東京妹子票選「台灣最帥」YouTuber！冠軍是他　阿滴0票

「周休三日」兒童快樂暑假消失　全教產：應在3大前提下推動

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

全台變天！「大雨」時間曝　一路溼到下周

媲美星巴克「全聯39元神物」！內行推：連續吃半年了

醫師遇蹭飯女被嗆沒錢　喊報警反制讓眾人痛快

水逆結束了！命理師曝「4星座」全面轉運

10年前率先推「周休三日」！業者自評成效良好　離職員工卻有這抱怨

「3生肖」財運大爆發！ 一路旺到5月底

超狂！「炸全雞便當」只要130元　民眾搶翻

本周運勢！「1生肖」旺到爆

周休三日提案過！他嘆：台灣老闆真不容易

更多熱門

相關新聞

彰化紅車撞貨車衝民宅...落跑再撞水泥護欄卡溝

彰化紅車撞貨車衝民宅...落跑再撞水泥護欄卡溝

一名38歲王姓男子昨(15)日上午去工地找朋友，喝了2灌啤酒，開車行經和美線東路二段與東原路口時，先衝撞前方正在停等紅綠燈的2部車、再90度左切衝進路旁一處汽車材料行內，將3輛機車撞飛，駕駛倒車逃逸，轉進巷弄又撞倒水溝旁的水泥護欄，車卡住無法動彈才停住，其酒測值高達1.48，被警方依公共危險罪嫌送辦，誇張的行徑令人搖頭。

彰化空氣品質超差！4監測站紅色

彰化空氣品質超差！4監測站紅色

母親節兒子騎車購物撞死　媽淚崩

母親節兒子騎車購物撞死　媽淚崩

詭屍臭飄8小時找不到　驚見他在樹上

詭屍臭飄8小時找不到　驚見他在樹上

收500萬離婚卻後悔　她想續當醫師娘被打臉

收500萬離婚卻後悔　她想續當醫師娘被打臉

關鍵字：

快官交流道國道1號國道3號彰化

讀者迴響

熱門新聞

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

吳欣岱曝第一次自慰　驚吐一句話

全台連下3天！　雨最大時間曝

月經有2情況恐是癌！醫點名：9成患者都有過

聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

東京妹子票選「台灣最帥」YouTuber！冠軍是他　阿滴0票

中產以下房貸補貼3萬6/1開放申請　最快7月初入帳

「周休三日」兒童快樂暑假消失　全教產：應在3大前提下推動

澳洲男女「古老亞馬遜儀式」後相繼慘死

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

相親「開4條件」被罵　32歲女委屈到哭出來

金曲獎34／完整入圍名單！

1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬

「挑一杯飲料」秒測你在別人眼中的模樣

全台變天！「大雨」時間曝　一路溼到下周

更多

最夯影音

更多
Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅
狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面