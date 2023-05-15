台南落實安衛家族教育訓練　讓職場環境更安全

▲台南市勞工局15日於台糖柳營尖山埤渡假村，辦理「真心衛您」安衛家族教育訓練，幫助家族成員瞭解職安法規應注意的重點，及新科技運用在防災實務經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局15日於台糖柳營尖山埤渡假村，辦理「真心衛您」安衛家族教育訓練，幫助家族成員瞭解職安法規應注意的重點，及新科技運用在防災實務經驗，藉由此次教育訓練活動，凝聚家族向心力，共同學習成長，以建構安全的工作職場，達成黃偉哲市長「希望家園」的施政理念。

課程邀請南區職業安全衛生中心蔡建成簡任技正，分享「勞動檢查實務」、「職安法與勞基法」、「科技防災運用」等主題。蔡建成簡任技正強調，各項機械、設備、器具應有自動安全防護功能、並能適時啟動防護，此外落實人員工作上技能知識及安全應變教育訓練，才能有效避免職災事故的發生；「勞動基準法」是勞動者權益最低標準，為避免雇主因不諳法令而違法或勞工因不瞭解法令而忽略自身權益，透過此次課程的分享及說明，讓家族成員更瞭解自身的權益與義務；另外，隨著科技發展的日新月異，運用在承攬商進出廠管制自動化臉部辨識系統，可以顯著地提升管理效率及正確性，以及為避免堆高機碰撞工安事件所研發的科技運用實例－－藉由雷射燈投射於地面，標示出與堆高機安全距離提醒人員不要進入危險區域內…等「科技防災運用」主題，都引起參訓人員熱烈反應。

勞工局長王鑫基，特別感謝台糖柳營尖山埤渡假村擔任家族核心企業的角色，在推動職安工作深具成效，於111年度獲得推行職業安全衛生優良單位獎項，希望藉由此次教育訓練深化家族成員工安意識，以達成降低職業災害發生的機率。