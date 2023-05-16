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成蘆大橋機車道拓寬！　今開放通車

▲新北市長侯友宜今(16)日前往五股視察「成蘆大橋瓶頸路段改善工程」中的機車道拓寬工程。（圖／新北市政府提供）

▲成蘆大橋機車道拓寬。（圖／新北市政府提供，下同）

記者黃聖庭／新北報導

新北市長侯友宜今前往五股視察「成蘆大橋瓶頸路段改善工程」中的機車道拓寬工程。侯友宜表示，成蘆大橋五股端下橋處因汽機車混流，常有交通事故，希望藉拓寬五股端橋梁，設置機車專用車道，讓汽機車分流，保障用路人行車安全，今日下午先行開放機車道拓寬段。

▲新北市長侯友宜今(16)日前往五股視察「成蘆大橋瓶頸路段改善工程」中的機車道拓寬工程。（圖／新北市政府提供）

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「成蘆大橋瓶頸路段改善工程」包含臨時便道設置、橋側機車道拓寬、成德陸橋改建、洲后路移設及新設人行道等項目。侯友宜說明，機車道藉橋旁的洲后路路面進行拓寬、橋梁重新設計，並協調體健公園部分土地設置為施工期間臨時道路，今日將先行開放機車道拓寬段，整體工程預計於7月底完工，期待降低交通衝擊，提升五股交通安全。

▲新北市長侯友宜今(16)日前往五股視察「成蘆大橋瓶頸路段改善工程」中的機車道拓寬工程。（圖／新北市政府提供）

另外，對於五股體健公園替代道路恢復補強，侯友宜責請區公所、工務局、農業局等相關單位檢討體健公園施工後恢復計劃，確保公園設備設施補強與完善，讓居民安心使用。

工務局長祝惠美指出，「成蘆大橋瓶頸路段改善工程」自111年6月開工，工程總經費9,403萬元，其中營建署補助4,078萬元。機車道拓寬段於5月中完工後先行開放通車，可減少汽機車交織所衍生的交通事故。

養工處補充，拓寬後的橋梁機車道寬度4.5公尺，下橋引道將從兩條汽機車混合車道改為兩條汽車道、兩條機車道，其中一條機車道為左轉專用，以配合成泰路口行車動線，同時調整成泰路口交通號誌，提供更完善的通行環境。

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