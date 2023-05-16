用QQ就可以使用AI繪畫！　國際AI繪圖工具邀大陸創作者參與中文版內測

▲AI繪畫工具Midjourney邀請大陸使用者在QQ平台上進行中文版內部測試。（圖／翻攝科技日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

AI繪畫工具Midjourney官方微信昨（15）日晚間公布一則訊息，邀請大陸的創作者加入Midjourney官方中文版內測活動。據了解，Midjourney官方中文版將搭載在QQ平台上，目前已經開啓內測申請，已經有500多位成員參與活動。

《財聯社》報導，Midjourney沒有屬於自己的App，使用時需要通過第三方平台。在國外，Midjourney是架設在Discord頻道上。至於此番搭載在QQ頻道上，QQ是否為Midjourney在中國的唯一合作平台，截至發稿，騰訊方面尚未回應。

根據Midjourney官方演示，測試者加入QQ頻道後，在一般創作欄位輸入/想像+生成或是/想像+漫畫指令，即可喚出Midjourney AI機器人進行作畫。同時，還包括變化圖像、定向修改、私聊機器人生成圖像、個人畫廊手機版等功能。

據悉，Midjourney受益於AIGC技術發展，自公測之後，版本不斷更迭，直至2023年4月，已經進化到第5版，其AI作畫能力幾乎以假亂真，立刻受到不少粉絲追捧，現階段與stable diffusion並列為全球當紅AI繪畫軟體。